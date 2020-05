Colón de Santa Fe, último subcampeón de la Copa Sudamericana de CONMEBOL, ha requerido para el segundo semestre de 2020 a Juan Francisco Bauzá , hijo del exdelantero de FAS y Alianza, Marcelo Bauzá; para el nuevo torneo de la liga de privilegio en Argentina. Ese volante ofensivo había sido parte del equipo sabalero en 2017-218. Ahora, Bauzá trabaja en el club rumano, Csikszereda. Antes lo hizo en el club polaco, Gornik Zabrze, uno de los más populares de ese país.

Pero en plática con EL GRÁFICO, desde tierras rumanas, Bauzá djo que su contrato con Csikszereda vencerá a finales del próximo mes, por lo que en este momento su futuro cercano podría ser volver a las filas de Colón. "Estaré entrenando acá en Rumania hasta más o menos mediados de junio y luego veré cómo me voy para Argentina, porque por ahora los aeropuertos están cerrados acá. Lo que no sé es si me quedaré en Colón. Quiero volver salir. No me quiero quedar en Argentina", apuntó el mediocampista suramericano.

Pero yendo más allá de su futuro cercano en lo futbolístico, Bauzá admitió que tiene una conexión directa con El Salvador por el hecho de que su padre, Marcelo, jugó en este país en 1992-1993 con Alianza, FAS, 1994-1995, y Alianza de nuevo en 1996-1997.

"Recién nacido me llevaron a vivir a El Salvador, para la segunda etapa de mi papá con Alianza. Tengo una hermana que es salvadoreña y yo al país le tengo afecto. Crecí viendo fotos de mi viejo cuando ganaba campeonatos con Alianza y generé esa simpatía con Alianza. Cuando estoy en Argentina con mi papá miramos los partidos. Vimos las finales contra Santa Tecla y la última que se disputó con FAS, en 2019. Me tocó reír y llorar en varias finales. Se complicaba el tema de la transmisión, pero llegábamos a ver los juegos. Me encantaría en algún momento vestir la camiseta de Alianza", dijo el gaucho a este medio.

Luego, Bauzá aseguró que también ha visto las series de Alianza, por CONCACAF, ante Monterrey en 2019 y ante Tigres en 2020. "Es una lástima cómo quedamos fuera con ese gol que nos marca (Nahuel) Patón Guzmán en lo último. Siempre que puedo, los sigo. También por la diferencia horaria en Europa, se me hace difícil poder encontrar los partidos. Pero cada vez que puedo lo veo. Cuando veo fotos del trabajo de mi padre con Alianza se me vienen esos pantallazos (recuerdos) Hace unos años vino a vernos un amigo salvadoreño de mi padre y nos trajo camisetas de Alianza, las recientes. Me hubiera gustado tener las camisas de Alianza que usó mi padre, pero él las fue regalando con el tiempo", dijo el volante propiedad del Colón santafecino.

Formación

Desde los 14 años de edad, Bauzá salió desde Gualeguaychú hacia Santa Fe, para vivir en la sede asignada por Colón. Logró un cupo en el plantel sabalero y jugó ahí hasta llegar al primer equipo. "Hice ahí desde la séptima hasta la reserva, para luego pasar al primer equipo. Debuté en Colón, jugué algunos partidos ahí y luego el equipo me prestó a un equipo de la B Nacional, en el Juventud Unida y luego vuelvo a Colón. Ahora pegué el salto a Europa al Gornik polaco y luego al Csikszereda de Rumania" , dijo el mediocampista en charla con este medio.