“Me dieron una casa bonita, el problema fue con la alimentación”

El entrenador Carlos Mijangos concilió con el Chalatenango, recibirá su salario atrasado de tres meses en el plazo de un mes, tras llegar a un acuerdo con el presidente del equipo, Fernando Alas.“El Comanche” concilió con Alas en una audiencia el pasado jueves, tras el arreglo, el estratega viajó a su natal Guatemala y espera analizar una oferta para dirigir a un equipo salvadoreño y dos ofertas más del balompié chapín.Marcha por buen camino, hay buena disponibilidad ( por pagar).Cada uno arregla sus cosas, no sé cómo arreglaron ellos, en mi caso será en un solo pago.Para el próximo mes.Sí, tengo un alto concepto de la FESFUT, cuando se llega a estas instancias , una demanda de un equipo que debe le dan el trámite correspondiente. Confío en las autoridades, se firmó un documento que quedamos conformes, aunque hay gente que quiere que siga en el equipo, me lo han dicho algunos directivos, pero es difícil, estoy estudiando unas ofertas, no hay muchas, una en El Salvador y dos en Guatemala. Son pláticas informales, no me adelanto a dar nombres por respeto.Fue duro, una situación que en los 30 años que tengo como entrenador.. aprendí mucho, me sirvió de mucho. Me he mantenido actualizando como entrenador, viajo a México, no tengo el dinero para irme a Europa, pero me voy a México, esperaré que Dios me siga bendiciendo al igual que al pueblo chalateco y que algún día sean campeones al igual que yo lo fui con ellos como jugador en 1978.Con mucha educación, con mucho respeto, ese respeto que le debe a las personas; a veces triste, melancólico, cabizbajo, para sacar la familia adelante, pagar algunas cosas, fue una lección real, fuerte y todo, eso me sirve bastante.Me dieron una casa bonita para vivir, estoy agradecido con el presidente Fernando Alas (Presidente) y con Jesús Soriano (exdirectivo), estuve bien, el problema fue la alimentación, un mes se preocuparon, ya después... el problema económico.. en Europa no hay problemas, pero en Guatemala al igual que en El Salvador sí hay, pasan por momentos difíciles, pero ahí estoy siempre al pie del cañón, con la frente en alto para que Dios me bendiga.De mi bolsa, tuve que pagar mi alimentación. A veces hay que poner ese sentido, es difícil que te lo den, pero es una lección más.