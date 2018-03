“Me dieron ganas de apludirle a Isco”

El seleccionador de fútbol de Italia, Giampiero Ventura, consideró hoy justa laderrota por 3-0 ante España, a la que calificó como "unode los mejores (equipos) del mundo" y"muy superior" durante el partido."España es ahora uno de los mejores del mundo, pero no todo acaba aquí", dijo el seleccionador italiano en rueda de prensa en Madrid."Hemos jugado contra un equipo muy superior. Isco metió un gol de falta y luego De Gea sacó una gran oportunidad a Belotti. Son cosas que cambian un partido. Es un partido para ver dónde nos hemos equivocado para mejorar. Son errores conceptuales", analizó.Ventura afirmó que está preparado para recibir reproches en la prensa tras caer con amplitud en el Santiago Bernabéu y quedar lejos de la clasificación directa para el Mundial de Rusia 2018. "No hay equilibrio, todo va a ser criticado", advirtió.Para el preparador italiano, la jerarquía y experiencia de los españoles marcan la diferencia actual con su selección."Cualquier jugador de España ha jugado como mínimo tres finales de la Champions League. Es una realidad. Hay que trabajar para mejorar poco a poco. Una forma de empezar a mejorar es que los jugadores jueguen tres finales de Champions", consideró.Algunos medios italianos reprocharon lentitud al arquero Gianluigi Buffon en el primer gol español, anotado por Isco en un lanzamiento de falta directo."El resultado no tiene que ver con Buffon ni con ningún jugador. España tuvo muchos jugadores en el centro del campo y sufrimos. Hay que aceptar el resultado", valoró.Más explícito se mostró con la exhibición de Isco. "Ha sido increíble, ha hecho cosas muy importantes. Tiene una calidad increíble, superior a muchos jugadores. Me dieron ganas de apludirle. Pero no sólo fue Isco. Tenemos que trabajar para ser así de competitivos", manifestó.Finalmente, se refirió a las actuales carencias de su combinado. "No estamos en nuestro mejor momento físico y se ha visto en el campo. No sé por qué. No puedo dar una justificación al respecto", resumió.