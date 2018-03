“Me apasiona mucho tomar decisiones dentro de un terreno de juego”

Marlon Alfonso Mejía fue designado como el árbitro principal de la final del Clausura 2017 que disputarán Alianza contra Santa Tecla este domingo en el estadio Cuscatlán.Mejía hizo este viernes una práctica en la cancha 1 de la FESFUT junto a otros colegas y manifestó que está listo para pitar su tercera final.“Es un verdadero placer estar nuevamente en una final de nuestro país, será mi tercera final que voy a dirigir. Damos el 100% y tratamos de ser lo más justo a la hora de tomar decisiones. Hemos arbitrado durante todo el torneo, hoy es la culminación del trabajo de toda una temporada y tenemos la oportunidad de estar en la final, vamos a dar lo mejor como siempre tratamos de hacerlo en cada partido”, recalcó.La primera final que dirigió Marlon Mejía fue la del Clausura 2011 entre FAS y Alianza, tuvo su segunda gran oportunidad en el Clausura 2015 con el partido pro el título que disputaron Santa Tecla contra Isidro Metapán y que ganaron los tecleños 1-3 en la tanda de penaltis.Puedes leer: Los capitanes de la Liga Mayor analizaron la final del Clausura 2017 En la final del Apertura 2016 que también disputaron albos y tecleños, Mejía estuvo como cuarto árbitro, duelo en el que pitó Joel Aguilar Chicas.Amplio conocimiento de las reglas de juego, buen criterio, condición física y tener personalidad son los aspectos que enumera Marlon Mejía como requisitos básicos para ser árbitro.“Siempre entrenamos lo normal, venimos a practicar, hacemos prácticas de fútbol y hay árbitros en turno que están evaluando las acciones de nuestros compañeros. Vivimos el día normal solo que el fin de semana hay que concentrarse, hay que enfocarse y analizar el partido con los compañeros. Ya conocemos los equipos”, expresóMarlon inició los cursos de arbitraje en 1994 y en 1996 se incorporó a la parte federada para comenzar a dirigir en tercera división y reserva. Su primeros partidos en la liga mayor fueron en 1999 y fue hasta 2006 cuando se inscribió como árbitro internacional.“En cada oportunidad tratamos de hacer lo mejor y si uno trabaja bien en casa tiene la oportunidad a nivel internacional y poder estar en un mundial juvenil, mayor, torneos de FIFA y esa es la meta por la que se trabaja”, dijo al referirse a sus proyecciones.Marlon sigue los pasos de su padre Alfonso Mejía Quintanilla y otros familiares como su tío Mariano Mejía y David Amaya.“Me daba curiosidad saber cuándo se sancionaba un tiro libre indirecto, un fuera de juego y por qué un penal. Cuando salí de básica me invitaron a tomar el curso, pensé que no me iba a agradar el arbitraje y poco a poco me fui empapando y me fue gustando. Me apasionó mucho el hecho de poder tomar decisiones dentro de un terreno de juego y servir al fútbol de manera directa e indirecta”, comentó.El réferi explicó que la preparación está enfocada en lo físico, psicológico, análisis de partidos mediante videos entre otras áreas que se trabajan durante todo el torneo.“Siempre trabajamos la parte física y psicológica, vemos las debilidades y las fortalezas, situaciones que nos han ocurrido en los partidos no dejar cabos sueltos y estar atentos a todo lo que pasa en el juego. No solo nos quedamos con los entrenos cada quien sabe que área trabajar, la parte física, la velocididad, la resistencia, ver videos y eso es lo normal”, dijo al referirse a otros detalles de la preparación.Después de dos finales como principal y otras como asistente para Marlon la presión de los aficionados y un estadio lleno lo definió como una bonita experiencia. “Para mi es motivante estar en un partido de esta magnitud, con la cantidad de gente y lejos de sentir presión es una motivación, tenemos que ir a cumplir las reglas de juego y disfrutar del partido”.