"Me anima mucho la conformación del Jocoro como nuevo proyecto"

El portero Manuel González llega al Jocoro como uno de los principales refuerzos para el Apertura 2020; no renovó contrato con el Municipal Limeño y ahora ve en el Jocoro, la oportunidad de seguir aportando su experiencia desde la portería en el fútbol salvadoreño.

Desde hace tres semanas entrenan junto a un grupo de compañeros, en la búsqueda de mantener el óptimo estado físico.

Ya podemos salir un poco, dejamos de hacer ejercicios en la casa y ahora nos reunimos en una cancha, preparándonos para lo que se viene, todavía hay incertidumbre, pero hacemos trabajos físicos. Todos esperamos el inicio del nuevo torneo.

¿Qué opinas que la primera división anunciara que el próximo 5 de septiembre arrancaría el Apertura 2020?

Estamos contentos porque hay algo adelantado, nos da alegría y confianza porque volveremos a hacer lo que nos gusta. Confiamos que la pandemia mejore, que día con día sean menos casos (contagio) cumplir con los protocolos, el cuido personal, debemos de mantenerlo, esperamos el 5 de septiembre estar en las canchas si Dios lo permite.

¿Qué opinas de la posibilidad de jugar a puertas cerradas algunos partidos del Apertura 2020?

Es raro, he visto fútbol por televisión en otras ligas y se ve raro, sin espectadores. Tuve la oportunidad de jugar un partido a puertas cerradas jugando con el UES ante el Alianza (2012), no se sentía el sabor de que la gente apoye, tocando instrumentos musicales, pero todo sea por el bien del fútbol, de la afición, por este virus que ha venido a quedarse. Si es así, tenemos que adaptarnos a lo que se viene. Será difícil para los equipos, ojalá que la decisión concreta sea por el bien de todos.

Nuevo equipo en tu carrera para el Apertura 2020, llegas al Jocoro, ¿cómo analizas la conformación de este nuevo plantel?

Muy bien, estoy contento, gracias a Dios llegué a un acuerdo con esa directiva, tenían en cuenta que no renové con el Municipal Limeño y me llamaron, me contaron sobre el proyecto, me gustó y arreglamos. Estoy entusiasmado y con deseos de aportar mi granito de arena. Ojalá que todos jalemos para el mismo lado, que seamos una familia y que este proyecto sea de bienestar para la institución.

¿Qué pasó con el Municipal Limeño, por qué no renovaste contrato?

Contento y agradecido con la junta directiva del Municipal Limeño, estuve dos años en el equipo, me sentía bien, siento que en lo deportivo, tranquilo, con la frente en alto. Hice un torneo aceptable, pero decisiones de junta directiva, minimizar, bajar la situación económica (del plantel), gracias a Dios estoy tranquilo por lo que se hizo, en lo deportivo cumplimos, ahora agradecido con la gente del Jocoro, tengo nuevo trabajo, donde uno está debe de identificarse, entregarse por la camisa, con esa intención voy a mi nuevo equipo.

Será un reencuentro con el portero Felipe Amaya.

Él tenía 17 años cuando llegó al Vista Hermosa, lo he tratado, aparte de compañero es un gran amigo, gran persona, es el cuarto equipo donde compartiremos como compañeros, tengo gran confianza y camadería. Cuando me buscaron, le llamé a Amaya y me da tranquilidad porque sabe que si le toca jugar a él, lo apoyaré, y si me toca jugar, él me apoyará.

En ese tema estoy tranquilo, es importante tener a alguien que sea buen compañero y buena persona. Estuvimos en el Vista Hermosa, Firpo, Dragón y hoy en el Jocoro que nos volvemos a reunir para seguir trabajando y aprendiendo. Si tengo que corregirlo, lo hago, lo importante es que tenemos una competencia sana y humildad aplicando cuando toca corregir.