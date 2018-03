“Me abandonaron, pero pagaré parte de mi operación”

La larga espera terminó, este viernes por la tarde fue operado de su rodilla el delantero colombiano del Chalatenango, Bladimir Díaz. El artillero norteño tuvo que costear parte de la cirugía debido a que la aseguradora de la primera división solo asume $4,000 de los $7,000 que cuesta la intervención y porque la directiva del equipo alacrán no asumió su responsabilidad.La verdad es que el Chalatenango no respondió por nada, en la demanda pondré los gastos de la operación. Para ser honesto, los únicos que han estado pendientes son Eliseo Juárez (gerente de la primera división), Lisandro Pohl (presidente del Alianza y Pedro Contreras (presidente del Sonsonate), Roberto Campos (representante del Isidro Metapán). El Chalatenango me dejó solo desde el momento que les dije que debía de operarme, me hicieron a un lado y me dejaron tirado. Tengo que pagar 1,000 dólares para que me operen, y el resto, adquiriré una deuda de 1,300 dólares a pagar por cuotas.Lo que más quiero es que la gente del Chalatenango sepa que el equipo me dejó a la deriva, haré constar en la demanda que los 671 dólares que tenía que pagar en la FESFUT en concepto de prima a la aseguradora me tocó que pagarla.Cuesta 7,219 dólares, la aseguradora pagará $4,000.Sí, porque el Chalatenango no respondió, más los $671 que pagué a la aseguradora porque ellos habían incumplido, estaban en mora con la aseguradora.En estos momentos es cuando uno ve que ellos no valoran el esfuerzo que uno hace, da cólera y dolor de la forma en que ellos me abandonaron, siempre di lo mejor de mi, nunca puse escusas para defender los colores del equipo. Desde la segunda división he luchado, agradecido con la gente que trató de apoyarme, me siento decepcionado, nunca pensé que la situación fuera así, pero asumo el compromiso porque el lesionado soy yo, saldré como pueda. Ya veré como le hago.Me han dado noticias que posiblemente no sean seis meses, serían dos meses, pero debo esperar. Lo que tengo claro es que tanto de Francisco Peraza (dueño del equipo) como de Fernando Alas (presidente) no quiero saber nada, son personas que no existen en mi vida, a veces es malo llenarse de rencor, pero ellos producen eso, de seguir en Chalatenango no sé, con todo esto me siento decepcionado. Estuve en los momentos difícil, cuando se sufrió, siempre los apoyé, nunca di la espalda, me siento como que ellos a la primera se hicieron a un lado, me dejaron tirado y em duele que siguen compañeros y con el temor de lesionarse y no les responda, ellos dicen de que si me dejaron tirado a mi que vengo que ellos, no se sabe que puede pasar con alguien que recién llega. Espero que cambien las cosas, la dirigencia. Chalate es una buena plaza, tendrían para armar un buen equipo, competitivo, pero lo tienen personas mediocres, son las personas que no merecen ni mi saludo. Ya me averiguaron y pasaré por la FESFUT por mi carta de libertad y ver qué decisión tomo.Libertad total, es como un finiquito.Sí, pero por el incumplimiento de salario y demanda puse que quería mi carta de libertad.