McGregor, ¿A la WWE?

Es que Conor McGregor sigue llamando la atención por medio de sus redes sociales, pues pese a que el excampeón de la UFC dio a conocer su retiro de las MMA, parece que ahora quiere incursionar en otro deporte de contacto. Se trata de la lucha libre. Por medio de una de sus historias en su cuenta de Instagram, el irlandés lanzó un reto para el CEO de la WWE.

Varios fans pudieron capturar el desafío de 'Notorious' hacia ww McMahon a un duelo sobre el cuadrilátero: "McMahon Vs McGregor CEO Flashmatch", se leía en la historia del expeleador de artes marciales mixtas. Sin embargo, aunque dicho reto fue hecho hace un par de días, el empresario no ha contestado a la insinuación de McGregor.

Luego de que se hizo público el mensaje de Conor, Drew McIntyre, luchador de la WWE, usó su cuenta de Twitter para tachar de abusivo al irlandés, esto debido a que McMahon tiene 74 años de edad. Además, no pudo evitar recordar el altercado que tuvo el irlandés con un hombre mayor en un bar el año pasado.

"Gran hombre @TheNotoriousMMA peleando con otro de 70 años. No puedes contra un hombre en un pub, no tienes ninguna posibilidad contra Vince. Eres sólo el último hombre que piensa que puede hacer que su equipo de relaciones públicas ponga mi título en tu hombro para entrar en nuestro mundo. Quédate con el whisky McTapper", dijo el peleador.



RETIRO DE LA UFC

Conor ya dijo adiós a las artes marciales mixtas. Unos minutos después de terminada la función de UFC 250 en Las Vegas, en junio, el peleador irlandés anunció nuevamente su retiro de las MMA. "He decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué paseo ha sido! ¡Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas publicando uno de mis títulos mundiales!", escribió McGregor.



No es la primera vez que Conor McGregor realiza este anuncio. Cabe recordar que el primero de ellos se dio en abril del 2016 y el más reciente en marzo de 2019, hace poco más de un año. En ambos casos volvió al octágono meses más tarde de sus anuncios.



El irlandés posee un registro de 22-4 como profesional. Su última aparición se dio el 18 de enero de 2020, cuando derrotó por TKO al estadounidense, Donald Cerrone. Aquella vez McGregor regresó después de dos años y tres meses de inactividad.



A lo largo de su trayectoria, Conor McGregor únicamente perdió ante Artemij Sitenkov, Joe Duffy, Nate Diaz y Khabib Nurmagomedov. Dana White, presidente de UFC, fue cuestionado al respecto al final de UFC 250. El mandamás respondió: "La cantidad de gente que me está disparando ahora mismo es una locura. Así que si eso es lo que Conor está sintiendo ahora mismo, Jon Jones, Jorge Masvidal, también lo sienten. En cierto nivel, lo entiendo".



Parece que la posibilidad de llegar a la WWE no es descabellada.