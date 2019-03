Mbappé rompe el silencio y habla de su futuro

Kylian Mbappé rompió el silencio tras la eliminación del PSG de la Liga de Campeones de Europa ante el Manchester United. El francés se ha sincerado en 'Telefoot' y se mostró decepcionado por el adiós europeo y definió su futuro.

Sin embargo, Mbappé mandó un mensaje tranquilizador a la afición del equipo parisino. "Seguiré ligado a este club, eso seguro. Después de lo que ha sucedido, sigo creyendo en este proyecto y estoy seguro de que haremos algo bueno por este club", afirmó el delantero.

El campeón mundial con la selección de Francia aceptó que fue un duro golpe la sorprendente eliminación europea ante el Manchester United, en París.

"Estoy aturdido, no hay palabras, no he podido dormir. El estadio estaba lleno, los hinchas hicieron su trabajo y nos apoyaron, el ambiente era maravilloso... No queríamos estropearlo, pero al final, lo arruinamos. Si hemos caído eliminados es porque es posible que no hayamos estado a la altura", concluyó.