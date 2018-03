Mbappé está más cerca de Neymar y del PSG

PARÍS, FRANCIA. Aunque Kylian Mbappé es considerado un astro en ascenso, de nuevo va a quedar fuera del plantel del Mónaco para el partido del viernes en la cancha de Metz.El fin de semana pasado fue dejado fuera por órdenes del club y otra omisión aumentará conjeturas de que está a punto de irse al Paris Saint-Germain.El campeón defensor, el Mónaco, ha estado rechazando enormes ofertas por el atacante de 18 años, valorado en 160 millones de euros (187 millones de dólares), y especialmente no desea venderlo al PSG.Pero Mbappé, que se crio en el área de la capital, al parecer quiere jugar junto al brasileño Neymar, que recientemente llegó al PSG procedente de Barcelona por 222 millones de euros (263 millones de dólares).Eso daría al PSG el status sin precedentes de ser dueño de los dos jugadores más caros en el mundo, en un equipo que ya tiene varios otros que cuestan 40 millones de euros o más. Pero se le está acabando el tiempo al club para firmar a Mbappé antes del cierre el período de traspasos este mes.Y para hacerlo, PSG deberá vender a varios jugadores para ajustarse a las regulaciones financieras.El mediocampista Blaise Matuidi, una sólida presencia en las últimas seis campañas y enorme influencia en los vestidores, se fue a la Juventus. Pero el PSG necesita vender más. Sin embargo, ha habido pocas ofertas por el medio de contención Grzegorz Krychowiak y el volante Hatem Ben Arfa, ambos llegados la campaña previa.El deseo de Mbappé de irse está acusando fricciones en Mónaco, que ya ha vendido cinco jugadores del equipo que llegó a semifinales en la Liga de Campeones la última temporada. Y si llega al PSG, incluso pudiera causarle problemas al técnico de ese club, Unai Emery, que tendría que decidir cómo acomoda al francés en un ataque que ya incluye a Neymar por izquierda y el uruguayo Edinson Cavani por el centro.Di María costó más de 60 millones de euros (70 millones de dólares) cuando llegó del Manchester United dos años atrás, mientras que el excelente Draxler arribó apenas en enero procedente del Wolfsburgo de la Bundesliga.Los dos fueron los mejores jugadores del PSG en la segunda mitad de la campaña, junto con Cavani.Pero Mbappé no va a irse de los campeones franceses ni rechazar al Real Madrid para sentarse en la banca en París. Y no es probable que Di María o Draxler acepten un papel de suplentes.Para el PSG, la adquisición de Mbappé pudiera ser más problemática que lo que vale. Y el Mónaco debería pensarlo dos veces antes de seguirse debilitando.