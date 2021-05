Mbappé: el Balón de Oro es uno de mis objetivos, pero antes va el colectivo

"El fútbol es un deporte colectivo, ganar una Copa del Mundo, una Liga de Campeones, luego es verdad que (el Balón de Oro) es uno de mis objetivos", dijo en una entrevista en el canal TF1, con motivo de la divulgación de los 26 convocados de Francia para la Eurocopa.

Mbappé, de 22 años, también expresó su deseo de participar en unos Juegos Olímpicos (el jugador está pre-convocado para los de Tokio), una posibilidad que ha creado cierto incomodo en el PSG.

"Espero que pueda hacerlo una vez en la vida (ir a unos Juegos), pero luego no depende de mí", expuso.

Asimismo, aseguró no pensar en su alto valor de mercado, estimado en 180 millones de euros. "El mundo del fútbol funciona así, ese dinero no va a mi bolsillo, va al del club. No pienso en nada de eso. Pienso en el fútbol, en la pasión que siempre he tenido por el juego. Y tengo la suerte de vivir de mi oficio".

Sobre cómo ha cambiado su vida por la fama mundial, agregó: "es cierto que me gustaría tener un poco más de intimidad, pero queda mal quejarme, siempre he soñado tener esta vida".