Mbappé, Pogba y Dybala ya pueden negociar su contrato

Un nuevo año comenzó y el optimismo exclusivo del primer día nunca está ausente. En este 2022 se tomarán muchas decisiones que, sin duda, trascenderán en el mundo del fútbol. Y es que son varios los jugadores que, a partir de este 1 de enero, ya podrán negociar sus contratos con cualquier club sin que sus actuales equipos interfieran en las negociaciones.

Todo tiene su fecha de expiración. Una gran cantidad de futbolistas de las grandes ligas de Europa terminarán su contrato a mediados del 2022, pero ya en estos días evalúan sus posibles destinos para marcharse gratis de su actual club.

El caso más sonado, y con justa razón, es el de Kylian Mbappé. El ariete francés no logró marcharse del PSG en el anterior mercado de fichajes a pesar de la millonaria oferta que presentó el Real Madrid para ficharlo. Sin embargo, la intención del jugador sigue siendo la de aventurarse en la ‘Casa Blanca’ pronto, lo cual se podría concretar a finales de junio.

Por el momento, Mbappé no piensa abandonar el barco parisino en este enero. El ‘7′ está muy enfocado en los desafíos de este primer semestre del año con el PSG, principalmente en la Champions League. “Lo único que tengo en mente es vencer al Real Madrid en febrero y en marzo”, señaló en una entrevista con CNN.

Kylian Mbappé se quedará hasta el final de temporada en el PSG | Foto: REUTERS.

Eso sí, el extremo francés ya ha rechazado múltiples ofertas de renovación en los últimos meses. Su objetivo es cambiar de aires a final de temporada, aunque ya antes ha dicho que no quiere marcharse gratis.

La única forma para que Mbappé no se vaya a coste cero sería que firme un nuevo contrato con el PSG, pero con una cláusula liberatoria para fichar por el Real Madrid. En ese contexto, serán meses muy decisivos para el futuro del crack de 23 años. Mientras tanto, el club español está atento a cualquier situación que se presente.

Otros cracks

Otro jugador que quiere el Real Madrid en este 2022 es Antonio Rüdiger. El central alemán terminará su vínculo con el Chelsea y aún no ha negociado su renovación, por lo que el club merengue está al acecho. Sin embargo, no es el único equipo que está interesado en el zaguero de los ‘Blues’: Bayern Múnich, Manchester United y PSG también lo quieren en sus filas.

Por su parte, Paul Pogba también integra esta lista de agentes libres. El mediocampista francés no ha llegado a un acuerdo para renovar con el Manchester United y, de hecho, ya no es indispensable en el equipo, por lo que muy probablemente se marchará gratis del Old Trafford.

Muchas veces el Real Madrid manifestó gran interés por contar con los servicios del volante de los ‘Red Devils’, pero muchas cosas han cambiado en este último tiempo. No obstante, el hecho de fichar a Pogba a coste cero resulta una buena opción para tener en cuenta en el siguiente mercado de fichajes.

En Italia, también se podría ir una ‘Joya’. Paulo Dybala lleva varios meses acordando su renovación con la Juventus y aún no estampa su firma. Por ahora, el futuro del ‘10′ argentino está en incertidumbre, pero seguramente ofertas de otros clubes no le faltarán en este 2022.

Un caso muy especial es el de la defensa del Chelsea. Además de Rüdiger, tres hombres de la primera línea del vigente campeón de la Champions terminan su contrato en este 2022: Thiago Silva, Andreas Christiensen y el capitán César Azpilicueta. Sin duda, es un problema que el club inglés debe resolver cuánto antes.

La lista se extiende con nombres como el de Ángel Di María (PSG), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Hugo Lloris (Tottenham), Franck Kessié (Milan), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Lorenzo Insigne (Napoli), Jesse Lingard (Manchester United), entre otros. Muchos destinos están en juego.

Tema Haaland

El caso de Erling Haaland es distinto a los mencionados, ya que el atacante noruego tiene contrato con el Dortmund hasta el 2024, sin embargo, es una opción en el mercado europeo porque se decía que tenía una cláusula para poder salir en el verano del 2022, es decir en junio próximo, aunque esto fue negado por el club.

Sin embargo, se sabe que es deseo del jugador salir del cuadro alemán para jugar en otro club, de preferencia en España, según el periodista de Sky Italia Di Marzio. “A Haaland no le gusta demasiado la Premier League, no es exactamente su sueño. No es la liga perfecta en este momento. Prefiere LaLiga, le gusta mucho. Así que creo que LaLiga es el entorno perfecto para que juegue ahora. O la Bundesliga, donde juega actualmente”, aseguró el hombre de prensa en una entrevista a WettFreunde, de Alemania.

A Haaland lo quiere tanto el Real Madrid como el Barcelona. En el Dortmund lleva más de 70 goles y 19 asistencias en 70 partidos y solo tiene 21 años.

Los agentes libres del Barcelona y Real Madrid

Inevitablemente, Real Madrid se despedirá este 2022 de algunos futbolistas que dejaron su nombre bien escrito en las páginas gloriosas del club. Gareth Bale es el caso más conocido. Carlo Ancelotti le devolvió la confianza al galés y aún así este no ha vuelto a dar la talla. Su salida es inminente. Ya no encaja en los planes de la ‘Casa Blanca’.

Luego, está el gran Marcelo, que parece haber llegado al final de su exitosa historia con el Real Madrid. El lateral brasileño ha quedado relegado al banco de suplentes en este último tiempo y se rumorea con fuerza su retorno al fútbol de su país. Lo mismo sucede con Isco, que actualmente no tiene espacio en el esquema titular de Ancelotti. El club merengue no tiene intenciones de renovarle.

Luka Modric también integra esta lista de agentes libres del Real Madrid, pero todo indica que el croata seguirá. El volante de 36 años es una pieza clave para el moderno equipo madridista y lo más probable es que extienda su contrato por un año más.

Por su parte, en Barcelona hay tres jugadores de la plantilla que terminan contrato este año nuevo: Ousmane Dembélé, Sergi Roberto. En el caso del extremo francés, el Barça sigue evaluando si le renueva o no, teniendo en cuenta sus constantes lesiones, su alto salario y otros factores deportivos. Desde ambas partes siguen negociando al respecto.

En cuanto a Sergi Roberto, este probablemente sí se marche gratis. El tercer capitán azulgrana está muy lejos de su mejor versión y ya no aporta mucho en el equipo. Mientras que Dani Alves aún tendrá algunos meses para probar si sigue estando a la altura del club a sus 38 años. De su rendimiento en el campo dependerá si renueva un año más.