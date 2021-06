Mbappé: "¿Es el PSG el mejor sitio para mí? No tengo la respuesta"

Kylian Mbappé habló de su futuro durante una entrevista con la revista especializada 'France Football". El jugador aseguró que no tiene claro su futuro. Sí aceptó que está feliz en el PSG, pero duda de que el equipo parisino sera el mejor sitiio para seguir con su carrera.

"Tengo que tomar la decisión correcta y es difícil... y darme todas las oportunidades para tomar una buena decisión. Estoy en un lugar que me gusta, donde me siento bien, ¿pero es este el mejor sitio para mí? Todavía no tengo la respuesta..", dijo el futbolista.

Durante la entrevista con "France Football", Mbappé aseguró que sí, en efecto está pensando irse o no del PSG. Si lo hace, dijo que lo hará "de cara y sin traicionar al equipo.

"El PSG entiende mis peticiones porque saben que no voy a hacer ningún movimiento traicionero. Ser un gran jugador es también saber hacer las cosas de una manera limpia y con clase fuera del campo".