Mayer: "Mi aspiración es ir a un Mundial"

Dentro de las novedades que tiene la selección sub20 de nuestro país en su vuelta al trabajo después de más de seis meses está el delantero del FAS, Mayer Gil Hurtado, quien el pasado lunes tuvo su primer contacto con el grupo.

La Federación Salvadoreña de Fútbol tuvo el aval de parte de FIFA para que los hermanos de origen colombiano, Bryan (milita en Alianza Pretolera de Colombia) , Christian (Metapán) y Mayer Gil Hurtado (FAS), puedan formar parte de las selecciones nacionales. De esta manera, el menor de ellos, Mayer, recibió la convocatoria para la preselección sub20 que dirige Ernesto Góchez y que se alista para el Premundial de la categoría. Este grupo tuvo una pausa en su preparación debido a la pandemia.

"Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de estar acá, de convivir con el grupo y tengo las mejores expectativas. El grupo es muy unido, de muchos jugadores que están militando en la primera división y nos llevamos bien", dijo Mayer.

El lunes, los juveniles llegaron a la FESFUT para tener su primer contacto con el grupo y cuerpo técnico y Mayer no ocultó su emoción de recibir el llamado a la azulita. Tampoco oculta que su aspiración es alcanzar la clasificación y sabe que tendrá un grupo difícil donde se medirán a México, Canadá y Aruba.

"Es una bonita oportunidad porque no cualquiera está en una selección sub20 porque es complicado. El cuerpo técnico nos motiva a todos, queremos trabajar duro porque mi aspiración es ir al Mundial. Estamos en un grupo bueno, nos hemos enfocado en hacer buen las cosas", apuntó el delantero.

"En un inicio no me imaginaba en formar parte de una selección porque no tenía la documentación, pero ya ahora que tenemos todo en regla, sí me esperaba ser llamado porque quiero formar parte de este grupo. En lo personal quiero dar lo mejor y pelear por ese cupo", agregó.

El jugador de 17 años milita en el FAS y ya vio minutos en el Apertura 2020. Mayer reconocen que no han tenido un arranque esperado y aún se preguntan qué es lo que pasa. No obstante, apunta que hay mucha calidad en el equipo para salir adelante.

"Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de jugar y el profe (Jorge Rodríguez) me ha dado minutos. El torneo no lo hemos arrancado de la mejor manera, pero trabajando sabemos que todo va a cambiar. Como grupo se ha hecho un análisis sobre lo que está pasando, todos nos preguntamos qué es, porque tenemos un buen grupo, cuerpo técnico, pero hay que trabajar más ", finalizó.