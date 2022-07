Mayer Gil ficha con el Alianza Petrolera de Colombia

El seleccionado juvenil, Mayer Gil Hurtado, ha sido contratado por el club colombiano Alianza Petrolera y jugará los próximos 12 meses con el equipo sudamericano en que milita actualmente su hermano, Brayan Gil.



"Quiero confirmar que Mayer ha sido contratado por el Alianza Petrolero de Colombia, llegará el jueves para firmar su contrato por un año. Gracias a Dios las negociaciones han llegado a un feliz término este día y puedo oficializar ese traspaso", afirmó con emoción su padre y a la vez su representante deportivo, Christiam Gil Mosquera desde Ciudad de Guatemala donde reside desde inicios de este año.



Mayer Gil confirmó posteriormente la noticia dado a Grupo LPG por su progenitor.

"Se me cumple el sueño de poder jugar con uno de mis hermanos, el destino apuntaba que lo haría en Isidro Metapán con Cristian mi hermano mayor, pero gracias a Dios lo cumpliré con mi otro hermano, el de enmedio, con Brayan", aseguró feliz el ex seleccionado sub 20 quien tuvo una destacada actuación en el pasado Premundial sub 20 en Honduras.



Gil Hurtado confirmó que las negociaciones llegaron a un feliz término este sábado y que debe incorporarse la próxima semana con su nuevo club.

"Salgo el jueves por la mañana, nos comunicaron este día de mi firma, será por un año", externó con agradecimiento.



"Sé que estas cosas son producto de mi esfuerzo, el Premundial y la buena temporada de mi hermano han ayudado mucho para que Alianza Petrolera haya confirmado mi llegada, no he hablado aún con nadie de mi nuevo equipo, ellos han platicado con mi papá todo este tiempo por ser mi representante, es un reto enorme para mí, lo bueno es que mi hermano estará conmigo en Colombia y eso me ayudará mucho para no sentirme solo y buacar superarme", indicó.



Mayer Gil había estado entrenando los últimos días con los jaguares de Isidro Metapán, club en que milita su hermano mayor, pero ha aclarado que el equipo calero sabía bien las negociaciones que existían en que Mayer Gil podría haber recalado en cualquiera de las tres ligas profesionales de Sudamérica en que su representante estaba negociando.



"Con Metapán no firmé porque ellow sabían bien mi situación y sabía que tarde o temprano esta noticia llegaría, gracias a Dios ha sido este sábado en que el equipo debuta en el Apertura. Agradecido con ellos por haberme permitido entrenar y no perder mi condición física, lea deseo lo mejor a ellos en esta temporada, por su afición y por mi hermano mayor", afirmó.