Mayer Gil: "El Premundial me hizo salir'

Amena charla se suscitó en la mesa del Güiri al Aire donde los ecos de la primera fecha del Apertura 2022 que finalizará este miércoles por la noche en el Cuscatlán entre el local Alianza y Luis Ángel Firpo no dejan de sonar, dando pie para que nuestros panelistas: Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Orestes Membreño brindaran sus opiniones sobre lo que dejó y faltó en la fecha inaugural de la liga.

También se contactó con el ex seleccionado sub 20, Mayer Gil Hurtado, nuevo fichaje del Alianza Petrolera de Colombia. “Ya armamos la maleta para irnos este jueves, llevo solamente en mi maleta los tacos que siempre lo hacen ver bien a uno en cada partido, fueron los que utilicé en el Premundial en Honduras”, afirmó Mayer.

El joven colombiano-salvadoreño confesó que “he estado pendiente de los partidos de Alianza Petrolera y ahora (martes) juegan el segundo partido del torneo”, afirmó.

Sobre sus expectativas de ser legionario por primera vez y los consejos recibidos con su hermano mayor, Brayan, integrante también del Alianza Petrolera, el menor de los hermanos Gil Hurtado comentó que “mi hermano me ha brindado solo las cosas básicas con las que me voy a encontrar en mi nuevo club, las demás cosas debo descubrirlas poco a poco ya que no siempre hablamos por teléfono.”

Sobre el tema de la selección, Mayer explicó que con Brayan "Es raro que crucemos el tema de la selección con él, lo hago más con Cristian ya que él está acá en el país.”

De su contrato y la manera en que surgió, el ex jugador de FAS, su equipo debut en liga mayor, explicó que “la oferta salió por mi desempeño en el Premundial. Yo no tenía idea hasta que regresé al país y fue cuando me contactaron. El contrato será por un año, llegó a jugar al primer equipo del Alianza Petrolera”, destacó el jugador.

NUEVA LIGA

En la parte final del programa se logró hablar con el ex portero nacional, Santos Noel Rivera, ex integrante de muchos equipos de la liga mayor y de la selección nacional y actual técnico del San Miguel FC, nuevo integrante de la Liga Nacional de Fútbol que manejará el INDES.

“Tengo 12 años de laborar en la alcaldía de San Miguel tras mi retiro del fútbol y se me ha presentado la oportunidad de dirigir al equipo del departamento de San Miguel en la Liga Nacional de Fútbol del INDES.

Sobre la media de edad en la liga, Rivera dijo que “es una sub 21, si no han cumplido los 22 pueden estar más tres mayores a esa edad, dos extranjeros sin límite de edad y tres fuera del departamento”, explicó.

Sobre el San Miguel FC, el técnico dijo que “comencé con las visorias a todos los municipios del departamento y se han quedado buenos jugadores.”