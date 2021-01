Mayén: "Estamos a la altura, se les puede ganar"

Gerson Mayén llegó al Águila para este Apertura 2020 luego de un exitoso paso por el Santa Tecla donde ganó títulos y un pequeño paso por el fútbol de Guatemala. Ahora está a las puertas de su primera final como jugador emplumado y mantiene las ganas de alzar la copa.

Una de las cualidades que destaca este volante es el camerino negro naranja, pues destaca que "somos una familia" y que todos se pusieron el overol para superar una de las rachas complicadas a inicio de campeonato. A partir de ahí, todos han ganado en confianza y madurez para estar cerca del título.

"Agradecido con Dios por disputar otra final, Dios me tiene aquí con un propósito y es para aportar y bendecir al equipo y me siento orgulloso de vestir esta camisa, de tener a estos compañeros, no solo con los 11 titulares porque aquí todos aportan, incluso utileros, masajistas, todos dan su aporte. Hay un gran grupo y cuando hay eso, hay victoria después. Si hay un camerino sano, Dios premia eso también", dijo Mayén.

Se medirá nuevamente al Alianza, a quienes enfrentó en finales con el FAS y una seguidilla de cinco finales al hilo con el Santa Tecla. Los conoce a la perfección y sabe de lo que son capaces, pero a su vez reconoce que en su mente sólo está el salir a ganar. Para ello trabajan en mejorar sus virtudes y potenciar la estrategia que les dará Ernesto Corti para encarar el partido del domingo.

"Mis respetos para Alianza, es un gran rival y tiene una gran afición. Nos vamos a preocupar por nuestro trabajo que vamos a realizar, cómo vamos a contrarrestar lo que ellos han venido haciendo. Esta semana vamos a estar viendo videos, analizando al rival, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros", agregó.

"Estamos a la altura, se le puede ganar. Tenemos jugadores que han disputado finales, veo muy concentrado al plantel. Por ahora no hay ansias pero ya tipo sábado ya cambia todo porque sabemos que se juega una gran final. Tengo grandes compañeros, como por ejemplo Yan (Maciel) y en la cancha nos entendemos bien al igual que con el resto que cada día nos vamos conociendo mejor y con este plantel podemos hacer cosas grandes", destacó.

Mano técnica

Mayén conoce bien a Ernesto Corti, entrenador emplumado que llegó tras finalizar la fase regional del Apertura 2020. Con él Mayén ha sido campeón en su paso por el Santa Tecla en una serie de finales que quedaron en la retina de los aficionados. El volante lo reconoce como "un gran elemento".

"El entrenador Corti es un gran elemento, es un plus para el equipo y nos da mucha confianza. Hasta los jugadores de Alianza saben la capacidad que tiene Corti para leer los partidos, es un gran técnico. Esperamos contrarrestar las virtudes de ellos y sé que en la final vamos a estar a la altura de lo que esperan de nosotros", aseguró.

En este campeonato Gerson Mayén ha anotado tres goles, mismos que Yan Maciel y solo superados por el Hombre Gol del torneo Nicolás Muñoz como los artilleros emplumados en este certamen.