Mayén: “En casa debemos ganarle a Alianza”

El lunes por la mañana, Gerson Mayén participó con el resto del plantel de Santa Tecla en la práctica preparada por cuerpo técnico tecleño y lo hizo con la ilusión de apurar su recuperación de una contractura muscular con miras al duelo contra el Alianza. El jugar nacional sabe que este duelo es clave y quiere saldarlo con una victoria para celebrar un año sin caer en Las Delicias.

El domingo no jugaste contra Dragón, ¿no lo hiciste porque sentís molestías aún o por decisión técnica?

Hay ciertos movimientos en los cuales aún siento un poco de molestia, pero vamos a ver cómo estoy hoy día para entrenar, ya como para menterme por completo con todo el grupo, ya que me he sentido mejor y estos últimos días. Me he esforzado para estar el miércoles o si no estoy listo para entonces, sí quiero estar listo para el próximo fin de semana.

Pero supongo que tu prioridad es jugar ante Alianza…

Si estoy al 100 %, quiero jugar. Pero si no me siento bien todavía, no jugaré. Pero esa es ya decisión técnica y médica.

Ante Alianza van a defender la racha de un año sin perder en Las Delicias…

El partido va a estar muy trabado, ya que ambos equipos juegan muy bien al fútbol. Va a ser un buen encuentro, porque los dos equipos buscan la victoria para ir cerrando bien en la tabla. En casa vamos a jugar a no perder y es importante no seguir con esa racha.

¿Qué peso tendrá esta racha positiva como local a la hora de jugar contra el Alianza?

Creo que es un partido fundamental. En casa somos fuertes y tenemos que seguir con eso y en la primera vuelta ellos nos ganaron. Ahora es otro es otro partido, va a ser fútbol distinto, pero esperemos salir con la victoria.

A pesar de que ya no marcha invicto, ¿qué análisis hacés del juego que despliega Alianza?

Creo que Alianza ha hecho muy bien las cosas en realidad. Creo que otro equipo no va a superar lo que ha hecho y es de felicitarlos por esa racha que tuvieron. Hay que reconocer como profesional que esa racha no logra todos los días.

Para ustedes es vital sacar los tres puntos el miércoles para no poner en riesgo el segundo lugar de la tabla.

En realidad, nuestro objetivo es quedar entre los primeros cuatro. Ya no importa en qué lugar quedemos, ya sea el uno o el cuatro. La verdad no importa, porque sabemos que Santa Tecla siempre va a responder y va a luchar para estar en una nueva final. Y para lograr eso, tenemos que ganarle a cualquier equipo que se enfrente contra nosotros.

Llama la atención que en 19 fechas jugadas, apenas ha encajado nueve goles. ¿Cuál ha sido la clave de ese trabajo?

Creo que los jugadores que están jugando lo han hecho muy bien. La línea de cuatro está muy bien, a pesar de los cambios que a veces hacen los profes. Creo que ahorita nos ha ayudado el arquero, “Pituka” (Joel Almeida). También la parte ofensiva se ha comenzado a defender. Creo que comenzado de arriba, comenzamos a defender y a atacar todos. Por eso somos la mejor delantera también.

La regularidad y la continuidad en el plantel jamás dejarán ser determinantes en este apartado…

Sí, llegó un nuevo técnico. Creo que ya le estamos entendiendo sus objetivos y creo que ya se está reflejando adentro de la cancha.