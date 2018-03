Máximo goleador de México 1986 presentará el sorteo de Rusia 2018

MOSCÚ. El ex futbolista inglés Gary Lineker presentará el 1 de diciembre el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, anunció hoy la FIFA.Lineker, de 56 años, conducirá la gala en el State Kremlin Palace de Moscú junto a la periodista rusa Maria Komandnaya, precisó la federación internacional.El ex delantero inglés, que ahora es comentarista en la BBC, fue muy crítico con la FIFA por los escándalos de corrupción y además rechazó la elección de Qatar como sede del Mundial 2022."Su mirada sincera y abierta, junto a su profundo conocimiento del juego, enriquecieron enormemente el mundo del periodismo futbolístico", señaló Zvonimir Boban, secretario general adjunto de la FIFA.El propio Lineker, máximo goleador del Mundial de México 1986, se mostró orgulloso de haber sido elegido por la FIFA para dirigir el sorteo."Como jugador tuve la suerte de participar dos veces de una Copa Mundial. Es muy especial estar involucrado en otro torneo, ahora sobre el escenario, revelando los resultados del sorteo. He estado del otro lado, esperando conocer a mis rivales y sé lo emocionante que es este acontecimiento", señaló el ex futbolista.El sorteo del 1 de diciembre servirá para distribuir a las 32 selecciones clasificadas en ocho grupos.La fase final del Mundial de Rusia se disputará del 14 de junio al 15 de julio.