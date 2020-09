Maxi Freitas: "Tendré que luchar para jugar y para conseguir los objetivos de Alianza"

El delantero uruguayo Maximiliano Freitas tendrá la oportunidad de mejorar sus números en el fútbol salvadoreño en su segundo torneo con Alianza. El charrúa arribó al país en enero del 2020 con cartel de goleador, sin embargo, tuvo percances que influyeron en su óptimo rendimiento con el equipo dirigido, en ese entonces, por Wilson Gutiérrez.

Apodado como "El Tanque" por su fuerza y estilo de juego, Gerardo Maximiliano Freitas Talpamiz solamente pudo anotar dos goles con los albos en los ocho partidos en los que tuvo acción, números que el uruguayo aseguró que tratará de mejorar en este Apertura 2020, torneo que se desarrollará a partir del 10 de octubre, un poco más de seis meses después de la cancelación del Clausura anterior a causa de la pandemia de COVID-19.

Freitas aseguró en una entrevista con El Gráfico que en Alianza tuvo que adaptarse a un estilo de juego distinto al que venía trabajando con los clubes de Sudamérica y también admitió lo interesante que será este torneo, no solo por el nuevo formato de competencia y los rivales de turno, sino porque considera que en el plantel, ahora dirigido por el español Juan Cortés, sobra calidad en el material humano.

Es decir, "El Tanque" admitió que en su caso, no tendrá que bajar la guardia en ningún momento si quiere ser parte del once titular con regularidad debido a que en el equipo hay hasta cuatro delanteros, puesto en el que se desempeña dentro del campo.

También habló sobre sus ambiciones personales y grupales de cara a los dos torneos en los que Alianza tendrá participación. Aseguró que el equipo salvadoreño está obligado a ser protagonista tanto a nivel nacional, como en el plano internacional.

Maximiliano Freitas en su primer entreno con Alianza de cara al Apertura 2020. Cortesía.

Maxi, viniste en el torneo anterior como una de las cartas nuevas de gol del equipo, pero en sus ocho apariciones en el torneo, solamente anotaste dos goles, entonces ¿cómo resumes tu primera experiencia en con el equipo paquidermo?, ¿qué aspectos influyeron para que tuvieras dichos números?

Yo llegué para convertir los goles, en el primer partido con Metapán jugué 10 minutos y pude convertir. En el segundo partido jugué con fiebre, según me dicen pudo haber sido un mosquito o algo así que me picó y estuve 12 días con fiebre, estaba sin levantarme, sin poder entrenar y eso hizo que perdiera todo lo que había hecho en la pretemporada. Después me tocó entrar unos partidos en el banco y los últimos los jugué de titular, metí otro gol contra Santa Tecla y cuando estaba agarrando ritmo pasó todo esto de la pandemia.



Y ¿qué características del fútbol salvadoreño encontraste en tu primer torneo, donde desconocías generalidades del balompié nacional por tu condición de extranjero?

Por lo menos en lo que es Alianza, que es un equipo que busca jugar mucho y uno por ser uruguayo y por venir de otros lugares, a veces el juego que se practica en Alianza no lo hacía en los equipos en los que he estado como: la tenencia de la pelota, el siempre tratar bien el balón y el siempre tratar de jugar.

Vengo de un lugar donde se juega más directo, el pelotazo y la segunda pelota, ahora me tengo que acostumbrar a participar un poquito más en el juego y los equipos tratan de quitarnos la pelota. A veces por los estados del campo no se puede jugar muy bien, conocimos Limeño y otras canchas que no están del todo bien y eso hace que el fútbol sea un poco más rústico.



Según tengo entendido, pasaste la pandemia en El Salvador, ¿qué experiencia quieres resaltar ahora que ya estás en plena preparación para el torneo Apertura 2020?

El tema de la pandemia fue bastante duro, acá la pasamos con los extranjeros que nos quedamos, con Oswaldo Blanco y las familias, nunca paramos de entrenar en ningún momento, entrenamos de lunes a sábado durante toda la pandemia y eso nos sirvió hasta ahora, donde hoy por hoy estamos un poco mejor que el resto porque venimos preparados. Y después nada, resaltar la buena disposición que tuvo la gente de acá de El Salvador, la gente que vive con nosotros que no dudaron en darnos la mano.



Y al hablar del torneo que empezará el 10 de octubre, ¿cómo está Maxi Freitas para este nuevo reto?

Estamos bastante bien, como te decía estamos trabajando muy duro con un cuerpo técnico nuevo que estamos conociendo y el cual hace un trabajo físico bastante duro. Por eso espero estar a la altura, sabemos que en mi caso habemos cuatro delanteros, cuatro en mi posición, por lo que tendremos que luchar de forma leal, tratar de jugar y tratar de conseguir los objetivos que el plantel se proponga.

Maxi "El Tanque" Freitas reveló en una entrevista con El Gráfico que trabajó duro durante todo el confinamiento para mejorar sus números en su segundo torneo con Alianza. Cortesía.

En este torneo tendrás a la par a uno de los ídolos del aliancismo en la última década, que es Rodolfo Zelaya. ¿Este hecho podría hacer que Maxi tenga una mayor exigencia para estar en la titular?

Por supuesto, la competencia siempre tiene que ser sana y mientras los más buenos delanteros haya, mejor, porque uno se tiene que esforzar más para jugar, sabemos que el torneo estará muy apretado, con partidos muy cercanos y nada, creo que nos tocará jugar a todos y ojalá lo podamos hacer de la mejor manera.

¿Y qué tal la llegada, la idea o el sello del técnico español Juan Cortés, que a diferencia de Wilson Gutiérrez, el técnico español nunca había tenido una interacción contigo? ¿Qué te ha pedido el míster?

Supongo que se acerca a hablar con los jugadores y trata de sacar lo mejor de lo suyos, pero bueno, la idea la vamos conociendo, no hemos hecho fútbol, pero la idea la vamos conociendo, vamos conociendo movimientos, el míster es un obsesionado con el fútbol, esperemos que nos vaya bien y así podamos festejar el 31 de enero.

Y al final, ¿cuáles son los retos del Tanque Freitas en este Apertura 2020 con respecto a lo que viviste en el torneo anterior?

La idea es jugar mucho más que en el torneo anterior y convertir más goles, esa es la idea, los objetivos grupales son los que todos queremos: salir campeones y llegar lo más lejos que se pueda en la Liga CONCACAF.

Obviamente Alianza es uno de los grandes favoritos para tomar el título en el torneo local, pero equipos como Santa Tecla, Metapán, FAS, Águila e incluso Municipal Limeño se han reforzado de gran manera, ¿qué tanta expectativa genera el regreso del fútbol en un torneo muy exigente para que Alianza levante el título?

Como te digo, Alianza es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando hasta el final, que sus objetivos siempre son llegar a la final y ojalá que todo esto que te digo y demostrarlo, porque de nada sirve que te digan que somos un equipo fuerte y en la cancha hagan las cosas mal, por esto todo lo que se dice hay que demostrarlo y estamo preparado para eso.

Ya hablamos sobre el plano internacional, ¿qué expectativas tienes para la Liga CONCACAF?

Lo primero es ver con quien nos toca para sacar los puntos débiles, pero lo que me dijeron el primer partido sería único y estaríamos como local, después sí habría ida y vuelta. Primero como te digo, prefiero conocer el rival, asegurar el partido de local y luego ver para qué estamos.



¿Tenés en cuenta de que Alianza ha estado a un paso de disputar la final de Liga CONCACAF en las últimas ediciones? ¿Ese detalle genera compromiso para el grupo?

Sí, por su puesto, lo sabía a través de Rafa García, él me había contado sobre ese tema y cuando yo llegué estaba la semifinal de la Copa Premier Centroamericana que al final no se pudo jugar porque se jugaba en los días de enero, nos tocaba contra Olimpia de Honduras y no se pudo jugar. Pero bueno, al final Alianza es un equipo grande de Centroamérica, entonces siempre tiene que estar peleando hasta el final, ojalá así sea, que estemos a la altura y que podamos hacer un buen papel.