Mauricio Cuéllar, jugador del FAS, se dedica a la agricultura y a su comunidad en cuarentena

La cuarentena es una realidad en el país pero las actividades no cesan para Mauricio Cuéllar, zaguero del FAS. Desde temprano, a eso de las 5:00 de la mañana, este jugador ya está de pie y empieza a caminar junto a su padre para la siembra y cuidado de las hortalizas en su natal cantón El Tigre, en Sacacoyo, La Libertad.

En un terreno de su propiedad, aprovecha para la siembra de pepinos y arroz, entre otros. Debido a esta época del año, su labor es la de fumigar para que las plagas no afecten las cosechas. "Me toca andar con la bomba para fumigar en los arrozales, también con las siembras de pepino. También le echo fertilizantes para que estén mejor", contó Cuéllar.

Mauricio Cuéllar, zaguero del FAS, pasa este período ayudando a su padre en la siembra de granos básicos y por las tardes colabora a desinfectar las comunidades. Foto cortesía

"Mi situación es un poco diferente al resto de personas o jugadores. Debido a que vivo en un cantón agrícola, me toca apoyar a mi papá en las siembras que realiza. Es algo que me gusta mucho pero también estamos enfocados en el fútbol", señaló el jugador.

A DESINFECTAR

Otra de las actividades de Cuéllar es junto a la alcaldía de Sacacoyo, con quienes labora. Se incorpora a eso de la 1:00 de la tarde pues en su comunidad de El Tigre se han instalado tres puntos de sanitización en donde desinfectan los vehículos y personas que ingresan al lugar. Esta labor la hace hasta las 6:00 de la tarde.

Mauricio Cuéllar, tras la cuarentena, fue parte del plantel que llevó a FAS a coronarse campeón tras 11 años. Foto cortesía

También están al pendiente de las necesidades de la gente para llevarles víveres o cualquier insumo que necesiten. "En esta cuarentena nos hemos organizado muy bien. Siempre tratamos de mantener desinfectadas las calles y casas. Es un esfuerzo grande que se hace en conjunto con la gente todos los días", apuntó.

Mauricio Cuéllar durante su trabajo de riego en Sacacoyo.

Por otra parte, Cuéllar tiene a su cargo una escuela de fútbol de la comunidad. De hecho, esa es una de las condiciones que puso para continuar con los tigrillos. "Les pedí que me permitieran solo entrenar por las mañanas debido a los compromisos en la escuela de fútbol y gracias a Dios aceptaron", expuso.

Debido a la cuarentena no ha podido entrenar a los peques, sin embargo, está pendiente que los niños mantengan las medidas de prevención. También ha estado pendiente de las necesidades de la población, pues el estar con la alcaldía le ha permitido gestionar ayuda de víveres junto a otras instituciones para darle insumos a los más necesitados. "Hemos andado casa por casa dando volantes e información sobre esta enfermedad (COVID-19) y las medidas que el caserío ha tomado, como por ejemplo, que a partir de las 6:00 de la tarde nadie salga de sus casas", agregó el zaguero tigrillo.

El equipo

Los fichajes de los santanecos no han pasado desapercibidos. Este zaguero cree que el próximo torneo puede ser una gran oportunidad para alcanzar el gran objetivo de ser campeón. "Me emociona mucho estar en un plantel de grandes figuras. He seguido los movimientos del equipo y creo que han sido importantes. Esta vez tenemos que ir por el título".

Cuéllar ha estado en procesos de selecciones menores "y mi anhelo es seguir y ser tomado en cuenta para la selección mayor. Agradezco la confianza de todos los entrenadores que me han apoyado como (Mauricio) 'Tuco' Alfaro y otros". Por ahora, este defensor espera que pase la cuarentena para incorporarse al FAS; en tanto, seguirá con las labores de prevención y apoyando en su comunidad.