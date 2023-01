Mauricio Cienfuegos es nuevo auxiliar técnico de la selección

Mauricio Cienfuegos asumirá el cargo a partir de hoy como nuevo asistente técnico de la selección salvadoreña para el proceso mundialista rumbo a la copa de 2026 para sumarse al cuerpo técnico a cargo de Hugo Pérez.

El ex jugador y leyenda del Galaxy volverá al fútbol salvadoreño tras su etapa en Nejapa hace más de una década. Asumirá la responsabilidad de asistir a Pérez en la selección a partir de este día y trasladará su residencia de nuevo a suelo salvadoreño.

Mauricio Cienfuegos llega a la instalaciones de la FESFUT. Este día será presentado como auxiliar técnico de la selección.

Video: @JosueValiente47 pic.twitter.com/HUUrGyqzKT — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 21, 2023

Desde hace un tiempo, "Chencho" dejó de trabajar en el Galaxy de la MLS, equipo en el que militó en su etapa de jugador. Hugo Pérez mencionó que Cienfuegos aportará con su conocimiento en el desarrollo de la azul y blanco, cuyo primer compromiso importante será en marzo ante Estados Unidos por la Liga de Naciones en busca de sellar el boleto a semifinales de este torneo. En junio, la selección competirá en la Copa Oro.

"Es primera vez que me invitan seriamente a formar parte como técnico. Ha sido una sorpresa y Hugo me pidió que fuera su asistente. Hablamos sobre cosas que me interesaban del fútbol nacional y nos apasiona el fútbol de la misma manera. Al final le dije que voy con él a muerte porque es una oportunidad grande para ir al Mundial", comentó Mauricio.