Mauricio Cienfuegos: "Nos hemos quedado en el pasado"

El exfutbolista salvadoreño Mauricio Cienfuegos se pronunció en una entrevista sobre la situación del balompié nacional y su forma de trabajar, la cual a su criterio se ha quedado "en el pasado".

"Chencho", campeón en Estados Unidos con el LA Galaxy de la MLS, del cual es uno de los máximos referentes, dijo en una entrevista con Telemundo que "nos hemos quedado en el pasado y el fútbol ha cambiado tanto, que hoy no solo basta el talento, que hay en El Salvador, pero hay que desarrollarlo y es lo que menos hacemos".

Asimismo, el exvolante del Luis Ángel Firpo comentó que hay un desfase en los jugadores que llegan a la máxima categoría, por su falta de formación.

"(Los jugadores) siguen llegando a primera división sin escuela, sin trabajo, sin desarrollo. Si se quiere competir contra los equipos de primer nivel, si un jugador no conoce el juego, aunque tenga talento, no pasará nada", explicó.

Pero Cienfuegos no solo se quedó en la crítica, sino que sugirió algunas formas de trabajo con juveniles.

"Tenemos que trabajar con los niños de ocho, diez años, donde hay que desarrollar su talento y luego enseñarles el 'ABC' del fútbol, pero eso no va a pasar", lamentó.

Y añadió, sobre la problemática del balompié local, que "no es tanto la selección nacional, hay que hacer un trabajo en todo el país, reestructurar el fútbol. Antes jugábamos en la calle, crecimos en la calle, no había escuelas de fútbol. La calle es la que te da la picardía, nadie lo hace ahora por la misma situación (de inseguridad). Si ya no se juega ahí hay que llevar eso a las escuelas".

Y propuso que el trabajo de desarrollo de futbolistas se haga con alcaldías. "¿Cuántos niños no jugaran?", cuestionó.