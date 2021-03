Mauricio Alfaro: "Ser mundialista dos veces no es 'chiripa'"

Mauricio Alberto Alfaro Valladares, conocido en el ámbito futbolístico como“el Tuquito” Alfaro, es otro referente que posee la selección nacional en su historia de casi 100 años de existencia, donde su estela de 49 partidos internacionales y 86 juegos con la camiseta nacional desde su debut con la azul y blanco el 29 de abril de 1977 en el amistoso ante México (1-2) en el Cuscatlán es imborrable.

Ex jugador duro, hábil con el balón, con una destreza para esconder la pelota y una visión como pocos para iniciar la transición defensa-ataque, Mauricio Alberto se desempeña actualmente como encargado del nivel 6 en el Instituto Municipal de los Deportes (IMDER) como uno de los forjadores de niños y jóvenes que buscan desarrollar su talento a través de la Alcaldía Municipal de San Salvador y gracias a su legado en selecciones juveniles se mantiene activo, enseñando lo que más le gusta, jugar fútbol.

¿De qué manera te marcó la selección nacional en lo personal y en lo deportivo?

En lo personal, haber sido seleccionado nacional fue algo grandioso, desde que formé parte de esa selección juvenil de 1977 que ganó los II Juegos Centroamericanos que se realizaron en nuestro país. Esa camada donde estaban Norberto (Huezo), Jorge (González), Jaime (Rodríguez), estaban también (Reynaldo) "la Bella" Barrera, (Óscar Enrique "Bazooka" Peñate que en Paz Descanse, (Nicolás) "Nicky" Chávez, también (Jorge) "el Cuity" Peña ya fallecido, nos marcó a todos de esa camada de jugadores ha que a partir de ese año ya era frecuente que a ese grupo nos llamarán a otras selecciones juveniles hasta llegar a la selección mayor. Me marcó en lo personal porque me hizo madurar de una manera enorme como persona y como futbolista hasta llegar a formar parte de esa selección gloriosa que ganó el boleto a la Copa del Mundo de España 1982.

¿Porqué no jugaste el Premundial para Argentina 1978 en México?

Formé parte del proceso de esa selección que lo tenía el uruguayo (Ricardo) Faccio Porta, al final no pude quedar en ella porque habían jugadores de mayor experiencia como Luis Baltazar (Ramírez "el Pelé" Zapata, Albert Fay que lo habían nacionalizado para ese Premundial. Era parte de la selección sub 23 que dirigía también el profesor Faccio Porta y por eso nos llamó a entrenar con la mayor pero al final no quedé para ir a ese Premundial.

¿Qué recuerdas de tu primera convocatoria a la selección mayor?

Recuerdo que cuando lo convocaban a la selección mayor lo hacían por medio de un telegrama y cuando lo recibí pude sentir algo grandioso, una sensación que no puedo describir con palabras. La alegría que eso me provocó junto a mi familia fue enorme, sentí que ese primer llamado era algo que siempre había anhelado, que había buscado en mi carrera. Lastimosamente ahora hay jugadores que declinan ese llamado, no entiendo porqué, cuando antes nosotros soñábamos ser parte de una selección.

Háblame de tu debut en la selección mayor...

Recuerdo que fue en un amistoso ante México en el Cuscatlán que perdimos sin merecerlo (1-2), luego se vino la competencia centroamericana de 1977 tras el Premundial en México. Después de eso ya eran mayores las convocatorias que me hacían para llegar a la selección mayor hasta llegar al proceso mundialista hacia el Mundial de España 1982. Después me llamaron para la eliminatoria hacia México 1986 donde nos eliminó Honduras y mi retiro de la selección fue en 1985 en ese partido en Tegucigalpa que empatamos sin goles y que nos eliminó de ir a pelear el boleto al Mundial. Fue la última selección mayor que integré ya que me retiré del fútbol cinco años después.



¿Orgulloso de haber logrado jugar una Copa del Mundo?

Siento que sí. La culminación de todo jugador es estar y jugar un Mundial, eso me sucedió en 1982, lastimosamente tuvimos un resultado que nos marcó de por vida, pero no hay que olvidar que hicimos aparte dos grandes partidos, ante Bélgica que era el campeón europeo de esa época y contra Argentina con Maradona que llegaba como Campeona del Mundo con Menotti, era mi graduación como jugador.



Esa selección de 1982 tuvo una preparación previa al viaje a España como nunca lo ha tenido otra selección en nuestro país...

Es verdad. Pudimos jugar con esa selección muchos partidos amistosos en El Salvador, llegaron Ponte Petra y Gremio de Brasil para mencionar algunos, pero creo que no con selecciones, fueron clubes de renombre que llegaron bajo una guerra, fue una preparación enorme que nos preparó primero a Tegucigalpa a la Hexagonal donde nos dolió en el alma perder ante Canadá en el último minuto pero con mucha satisfacción a la vez porque fuimos el único país que le ganó a México en esa eliminatoria. Éramos un grupo unido, sacrificado, que trabajamos todos concentrados en alcanzar uno de los dos boletos en disputa al Mundial, para nosotros fue una gloria casi igual a los que lograron los mundialistas de 1970.



Hay leyendas urbanas alrededor de ese proceso. ¿Fue cierto que se perdieron uniformes de marca previo al viaje hacia España y que ustedes estaban limitados en ese rubro?

Es verdad, primero fue un viaje largo, tortuoso que tuvimos para llegar a España, creo que fueron tres o cuatro días de viaje, llegamos a una concentración llamado Campo Amor en Elche y entrenamos con los uniformes de los equipos ya que los de la selección ya estaban y fue duro porque llegamos cinco días antes de nuestro debut ante Hungría, muchas dificultades, no hubo uniformes para entrenos, supimos después que FIFA nos entregó ocho uniformes, cuatro blancos y cuatro azules y al final solo entregaron cuatro, dos de cada color. Los dirigentes nos dijeron que los demás uniformes eran para selecciones juveniles y lo que más recordamos tristemente era que la FIFA destinaba en esa época $150 dólares diarios de viáticos o gastos de bolsillo y solo nos dieron $75 dólares, con la promesa que el resto del dinero nos lo darían al regresar a El Salvador pero en colones ya que ellos adujeron que el país necesitaba divisas y que nos darían el resto del dinero en moneda nacional. Eso nunca se nos canceló, al menos a mí no se me pagó, no sé si a otros compañeros se los cancelaron, pero ser la última selección que llegó al Mundial y en las condiciones nos afectó a todos, no se dijo nada por la guerra que se vivía en el país.



¿Qué tanto te marcó en lo personal la vivencia en el Mundial de España 1982 a fin de seguir con una vida normal?

Costó mucho, al principio cuando venís con una derrota por 10-1 y que todos recuerdan y hablan pero sin acordarse de todos los momentos felices que le regalamos al país, lastimosamente somos un pueblo de mente corta para las buenas cosas y de mente larga para las malas. Eso en lo personal me costó integrarme a la vida social, muchos fueron amenazados por ello como lo sucedido a Luis Ricardo (Guevara Mora) que tuvo que emigrar como otros a Guatemala. A mí me marcó en mi medio, con mi familia, pero hice borrón y cuenta nueva, me fuí para FAS y eso me ayudó, lástima que perdimos el campeonato ante Águila en 1983, rápido pasé la página del Mundial gracias a mis familiares, mis amigos, hubo muchas cosas oscuras que no se dijeron de ese viaje a España que no se pudieron hacer públicas por el momento político que se vivía.



¿Como qué cosas oscuras, Mauricio?

Bueno, por ejemplo que fueron muchos periodistas y dirigentes a ese viaje y para eso bajaron algunos jugadores que se habían ganado su derecho de ir al Mundial como a (Óscar) ‘Lotario’ (Guerrero), a Miguel (González), también a (Gilberto) ‘Chachama’ (Quinteros) por llevar gentes de ellos y periodistas, nadie lo puede refutar u ocultar, es algo que se mantiene actualmente en la FESFUT, a mí me pasó en el Preolímpico cuando bajaron a mi auxiliar, Geovani Trigueros por llevar a otros dirigentes a esa competencia en Tennessee, sigue siendo una práctica y es una mala costumbre en la FESFUT, se lo puedo decir a cualquiera y nadie me desmentir.



¿Tuviste oportunidad de poder jugar fuera de El Salvador?

Sí, ejemplo es que (José de la Paz Herrera) ‘el Chelato’ Uclés me quería llevar a jugar al Motagua de Honduras cuando estaba en FAS pero estaba estudiando y no podía salir del país por ese motivo en la Universidad Politécnica. También me quiso llevar al Municipal de Guatemala don Carlos Javier Mascaró y solo pudo irse José Luis Rugamas y no quise para sacar mi carrera de ingeniero agronómico.



¿Con quién disputabas tu puesto de contención en la selección?

Directamente con Joaquín Ventura ya que en esa época jugaban Rugamas, ventura, Norberto, Quinteros, había de dónde escoger, Norberto era más creativo por lo que a ‘Pipo’ Rodríguez debía escoger entre los demás pero nos rotaba en el medio campo, al final era así como jugábamos, él calificaba a cada uno pero había una disputa bárbara y noble en cada puesto de la cancha.



¿Te costó mucho la transición de jugador a técnico?

Muchísimo, porque no se te quita el gusanillo de ser jugador, querés que ellos piensen como uno de jugador y eso no es posible, tenés que pensar como técnico y no como jugador ya que cada uno aprendió en su época, debés ser más didáctico, no enseñarle al jugador cómo le pegas a la pelota, debes de enseñarle la técnica para hacerlo, debés ser más planificador, más amigo del jugador y no su enemigo.



¿Queda pendiente en tu carrera ser nombrado como técnico principal de la selección mayor?

La verdad es que tuve la oportunidad en un juego ante Honduras de dirigirla en Tegucigalpa, justo en el momento en que Carlos De los Cobos llegó al país por primera vez en el 2007, luego fui su asistente por un año. Tuve la fortuna de dirigir selecciones juveniles de una sola vez siendo técnico en segunda división con el Coca Cola cuando me llamaron de la FESFUT. En primera estuve con Limeño pero solo estuve seis meses, lastimosamente para muchos soy un técnico que habla de frente, no lo digo por Limeño donde todos me trataron bien, hablo en general, lo que pasa es que hubo cosas que no me gustaban y era jodido que te dieran un equipo y que te pidan ser campeón de una sola vez, no es esa mi filosofía de técnico de fútbol, no hay procesos, no hay jugadores estables o técnicos que duren un proceso largo, a excepción del ‘Bochinche’ (Edwin Portillo) o del ‘Zarco’ Rodríguez que han estado en procesos largos en torneos cortos, pero en torneos largos nunca hubo un técnico a largo plazo por cinco o seis años dirigiendo, no está en mi ADN ya que siento que es el dirigente es al que le falta preparación y eso no va conmigo, siempre he sido independiente en mis decisiones ya que aparte de mi profesión de técnico soy ingeniero agrónomo y eso te ayuda a no depender directamente del fútbol.



Entonces, ¿porqué no has seguido como técnico en la Primera División?

Hubo una propaganda en mi contra de parte de algunos dirigentes de la FESFUT que boicotearon mi carrera de técnico en la liga mayor por la manera en que salí de la FESFUT y por lo que denuncié, eso lo sé, muchos buscaron que no llegara a dirigir al Limeño, el propio presidente del equipo en esa época me lo confesó, ví que no era una lealtad o sinceridad dentro del fútbol.



¿Qué se siente ser uno de los pocos jugadores que han sido mundialistas como jugador y como técnico?

Bueno, no alardeo eso, es una bendición, es tu trabajo, es creer en tu trabajo, siempre creí que iríamos al Mundial en Puebla, es fruto de tu trabajo, en el fútbol no hay chiripas o suerte, si te preparás conseguís tus objetivos, si no lo hacés, fracasás, ser mundialista dos veces no es chiripa, es fruto de tu esfuerzo y trabajo. Hay que recordar ahora que todos estamos pendientes de la labor de esta sub 23 del profesor (Hugo) Pérez que yo estuve a segundos de alcanzar el boleto a los Olímpicos de Londres 2012, a segundos de irnos a los penales ante Honduras en Kansas City ya que estábamos empatados a dos goles, fallamos muchas ocasiones de gol y Honduras al final nos ganó en el último suspiro de ese partido que me dolió mucho perderlo por los muchachos, por ese grupo que se fajó en esa eliminatoria y que tuvo poco fogueo en el proceso, con limitaciones, restricciones, nunca me he ofrecido a dirigentes o a periodistas para que a uno lo promuevan, nunca lo he hecho y nunca lo haré, eso es cierto, no digo mentiras, hay técnicos y lo digo con propiedad que eso se hace porque es antiético.



¿Qué opinión te merece este grupo sub 23 que buscará ese boleto olímpico en Guadalajara, México con Hugo Pérez como técnico?

De la carrera como técnico de Hugo (Pérez) sé muy poco, aparte que fue un gran futbolista, que jugó con FAS, que fue también Mundialista, pero siento que tiene una buena selección, muy competitiva, jugadores interesantes y en actividad para pelear un boleto. La primera fase del torneo te brinda el indicativo si llegarás lejos o no, Pérez tiene una buena selección, un buen cuerpo técnico, jóvenes con talento y espero como salvadoreño, como aficionado anhelo que esa selección sub 23 gane porque tenemos años que no hemos ganado nada, es un boleto que debemos pelear porque tenemos una buena selección y a un buen cuerpo técnico.



Finalmente, saber ¿quién era la figura catalizadora de esa selección mundialista sub 20, sabiendo que tienes un carácter fuerte?

Definitivamente Geovanie (Trigueros) no lo era ya que él sí es explosivo, yo no explotó, soy enérgico en muchas cosas y exigente en otras, por allí teníamos un complemento en el cuerpo técnico que nos ayudaba en eso, los finados Raúl García, el doctor y ex compañero de selección (José María) ‘Chema’ Rivas, Juan Pablo Rodas, nuestro preparador físico, entre ellos trataban que la balanza fuera equitativa con todos, ellos nos aconsejaban a Trigueros y a mí que debíamos irnos por otro camino para tratar a los jugadores en momentos en que tu paciencia rebalsaba cuando no hacían trabajos que uno buscaba que hicieran. Creo que gracias a ellos fuimos una selección unida, que nos ayudaron a ese balance necesario en todo grupo humano.