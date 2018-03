Matthias Bonvehi: “Si nos dormimos, Alianza nos puede pasar por encima”

El estadounidense Matthias Bonvehi afirmó que un estadio Cuscatlán colmado de blanco motiva a cualquier jugaros. El atacante habló sobre el próximo juego ante Alianza y de sus expectativas con Isidro Metapán tras el arranque del campeonato Apertura 2017.Lo estamos tomando bien. Estamos trabajando en lo que tenemos que hacer el próximo domingo. Nos enfrentaremos al Alianza y sabemos que debemos trabajar el doble para alcanzar los tres puntos.Estamos en línea. Ganamos un juego, perdimos uno y empatamos otro. Ya todo quedó atrás y tenemos que enfocarnos en lo que se nos viene, y pensar positivo. Cada partido es una historia diferente. Tenemos que estar preparados para lo que nos ofrezcan los equipos rivales.Va a estar duro. Al igual que lo dije contra FAS, hay un respeto por el rival, pero cuando inicie el partido, hay que arrancar bien y fuerte. Si nos dormimos, nos puede pasar por encima un equipo como lo es el Alianza. Estamos preparados para salir a darlo todo, tanto los titulares como los que estén en la banca. Esperamos que todo salga bien.A mí me encanta ver que los fans estén diciendo de todo. Me da motivación, y eso es bonito. Vamos a esperar la hora del partido y vamos a ver qué pasa.Voy con mucho respeto hacia los rivales, pero también voy a jugar fuerte. Si uno se enoja, yo le voy a dar la mano de buena manera. Si no me la devuelven, ni modo, pero así pasa. Esta es una prueba para saber dónde está parado el equipo. Ya he visto jugar a ambos jugadores, y se sabe su calidad.Es lindo. Es muy fuerte dentro de la cancha, pero hay jugadores con técnica y mucha habilidad. Estoy contento de estar en El Salvador. Quiero hacer las cosas de la mejor manera, corrigiendo partido a partido y en los entrenamientos. La gente aquí es amable y todos aman el fútbolNo. Tengo mucho más por demostrar. Me sentí bien en el primer partido, pero en los últimos dos sentí un bajón. No pude hacer las cosas que quería hacer. Siempre pienso en mejorar. Sé que hay torneo por delante para demostrar muchas cosas.Los dos son buenos jugadores. Son un poco distintos, y con diferentes características para aportar al equipo. Cuando uno está en la cancha, trato de ver qué puedo hacer para que cada uno pueda hacer su juego. Ambos le pueden hacer mucho daño al equipo rival.Siempre hay margen para mejorar. Hay algunas cosas que tenemos que ir corrigiendo. El objetivo es estar arriba y llegar a instancias finales. Hay varios jugadores que se fueron, y algunos dicen que Metapán no es el mismo que era antes, pero creemos que podemos hacer un buen torneo.