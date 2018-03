Matías Coloca, portero del FAS: “No soy malintencionado”

El portero del FAS, el argentino Matías Coloca, se fue expulsado del juego contra el Isidro Metapán por cometer falta en una barrida al delantero José Ángel "el Puma" Peña, y no podrá ver acción en las jornadas 3 y 4 del Apertura 2017.En frío, el portero del equipo asociado dio su versión sobre la jugada que terminó en tarteja roja para él y enfatizó que no lo hizo con mala intención."Rechazo primero y el rival realiza un tacle (paso) deslizante, que produce que yo caiga encima de él. Me quedó una rodilla de él abajo de mi cuerpo y me golpeó una rodilla. Yo, por el el mismo ímpetu, lo golpeo a él, pero sin ninguna mala intención. Yo no soy ningun malintencionado. Tengo 11 años de carrera profesional y es la primera vez que me expulsan por una jugada de contacto. Si buscan mis estadísticas, se darán cuenta que no soy malintencionado", apuntó el guardavallas gaucho.Coloca indicó que en Argentina solo lo habían expulsado una vez por tomar el balón con las manos fuera del área. "Tenía amarilla y luego me expulsaron. Lo del domingo fue una jugada de roce de partido. Es una jugada fortuita. El delantero del Metapán siguió jugando el partido. Le tiraron agua bendita en la cara y siguió jugando. La acción no fue tan grave", apuntó el cancerbero.El meta también hizo obervaciones sobre el trabajo arbitral en ese compromiso, sobre todo del colegiado principal Élmer Martínez. "Él (Martínez) viene de frente a la jugada. Sanciona tiro libre directo para FAS y no iba a sacar tarjeta a ninguno de los dos. Termina expulsándome por un informe que le da el cuarto árbitro. La próxima vez voy a comprar una pierna desmontable para sacármela y asi no golpeo a nadie", criticó.El delantero del plantel jaguar, José Ángel Peña, sí cree que hubo mala intención de Coloca en la jugada."Cuando veo que él sale, doblo mis pies. Entonces deja el pie arriba y me pega en un ojo y el otro pie de él me pega abajo. Son jugadas que pasan", explicó.