Matías Coloca, portero del FAS: “No considero culpa mía los goles del Firpo”

El argentino Matias Coloca debutó por fin en la portería del FAS este miércoles por la noche, cuando su equipo perdió 1-2 ante el Firpo en el estadio Óscar Quiteño.

Y el guardameta no tuvo un buen debut, pues permitió dos goles y según las críticas en redes sociales, él tuvo mucho que ver en ambos.

“Lo ideal habría sido si habríamos ganado. En lo personal estoy conforme con mi debut, pero si al final no ganamos es obvio que la hinchada no esté contenta. Me sentí cómodo en la cancha en mi debut, en general creo que tuve una buena actuación, pero se perdió y estamos trabajando ya para enfrentar a Pasaquina”, indicó el guardameta de 31 años de edad.

Coloca hizo un análisis general de los primeros dos goles que recibe en el fútbol salvadoreño, pero admite que fueron en momentos claves que Firpo aprovechó.

“El primer gol siento que fue en una jugada, a mi criterio, con falta sobre mí persona. Si entró o no el balón a la portería ya queda a criterio del árbitro y habría que mirarla (mejor). En el segundo gol es una jugada donde nos agarra saliendo con la desesperación de querer ganar el juego, FAS siempre quiere ganar, nos agarraron mal parado y vino esa jugada que terminó en gol”, acotó.

Fue derrota 1-2 vs #Firpo no fue el resultado esperado. Hay q seguir trabajando. Recién empieza esto y es muy largo! Arriba @CDeportivoFAS — Matias Coloca ???? (@MatyColoca) 26 de enero de 2017

Pero el nuevo jugador tigrillo se desmarca por completo de tener responsabilidad en el gol del venezolano César "el Peluche" González, a falta de dos minutos del final. “Considero que no tuve culpa en el segundo gol. Obviamente la gente contenta no está cuando no se gana. La afición ha venido en los dos juegos de local, se ha sentido su calor en las gradas, la amargura es más grande ya que el gol cayó casi al final, todos estamos en deuda con ellos, pero trabajamos fuerte a fin de regresarles la alegría y la confianza para al fin romper esta sequía de siete años sin título”, confesó.Acerca de los reclamos que algunos aficionados han hecho en redes sociales, donde se le achaca a Coloca como el culpable del gol del triunfo taurino ya que la pelota entró en el palo que cuidaba, el gaucho dijo que “no creo que haya tenido culpa, cuando viene el centro raso le quedó al delantero de ellos muerta para rematar a puerta, no considero que haya sido culpa porque se metió en el palo que cuidaba, podría haber sido cualquier palo donde la pudo haber puesto”.“No refuto a nadie ni a nada, tengo mi opinión y mi autocrítica, lo que digo es así, tengo casi 26 años de jugar al fútbol, lo hago desde los cinco años y lo que puedo decir es que no considero que sea culpa mía. Sé bien lo que uno hace y se puede reconocer cuando uno falla, estoy convencido que tuve un buen debut anoche, tuve un par de manos a manos que gané y que pudieron haber terminado en gol”, señaló.