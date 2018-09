Matías Coloca: “Tenemos la camiseta más grande del país”

El portero Matías Coloca acepta que el FAS no pasa su mejor momento en el Apertura 2018 y dice que el Alianza es claro favorito en la jornada 12 por su buen momento y porque el Cuscatlán es su casa.

Pero asegura que darán la pelea, porque están comprometidos con la institución.

Después de dos derrotas en fila el FAS vuelve a respirar con los tres puntos ante Jocoro. ¿Qué conclusión sacas después de ese partido?

Es importantísimo porque a parte nos cuesta un huev... ganar un partido. No considero que hayamos jugado mal contra Santa Tecla y Metapán. Obviamente al perder falta algo, pero creo que ahora es meritorio porque veníamos de dos derrotas y arrancamos perdiendo 1-0 y jugando mal. Ojalá que esto nos dure y sea el envión que necesitamos porque vienen dos partidos importantes (Alianza y Águila) por lo que son los rivales y lo que significa tener puesta la camiseta del FAS.

El objetivo inmediato para FAS es arribar al cuarto lugar, pero lo habían prolongado al dejar escapar puntos en la últimas dos semanas...

Seguimos aspirando a estar en lo más alto posible, lógicamente a veces te toca perder. Lo bueno es que hoy se nos abrió el arco porque el domingo "Guille" (Stradella) en vez de pegarle a marco le pegó a un defensor (accidentalmente), ahora sí le salió el gol ante Jocoro. Hay que aprovechar en este momento y ahora ya pienso en el rival del domingo que será durísimo.

¿Qué pensás del Alianza?

Lo de siempre, que es un partido especial, que la gente lo disfruta y lo sufre al doble. Por eso nosotros estamos adentro de la cancha, somos profesionales, sabemos la jerarquía del rival, que es el último bicampeón. Claramente es el favorito porque jugamos en su cancha, aunque nosotros seremos locales administrativamente. Tendremos que salir a buscar los tres puntos para seguir escalando posiciones.

Alianza es uno de los dos únicos invictos que quedan en la Primera División. ¿Te motiva la idea de que el FAS sea quien pare su imbatibilidad?

La motivación mía y la de mis compañeros, a quiénes respaldo, es vestir siempre esta camiseta. Para nosotros jugar contra Jocoro es igual a jugar contra Alianza, Águila o Santa Tecla. Vestimos una camiseta que no te da respiro, entonces eso hay que valorarlo y respetarlo mucho y saber que en cada partido está en juego la jerarquía de uno.

Después de los últimos juegos en el Cuscatlán, con poca afición, el domingo ese ambiente seguro cambiará porque Alianza arrastra afición...

Nosotros tenemos que jugar de local o visitante igual, sea con uno, dos, mil o un millón de personas. Si viene mi señora o la familia de los jugadores hay que respetarlos como si se llenara el Cuscatlán.

Para mí si viene uno o un millón es lo mismo. Lógicamente me gusta que venga más gente. Es de entender que por cuestión de horario (3:00 de la tarde, el miércoles), no pudo venir más gente. Me encantaría que venga la Turba (Roja), obviamente es algo que a nosotros los jugadores no nos compete, pero tenemos la camiseta más grande del país, el que tiene más historia. Así estuviera el estadio a puerta cerrada, debemos jugar siempre con la mayor entrega y sacrificio.