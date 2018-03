Matías Coloca: “Quiero que el Santa Tecla sea campeón”

SAN SALVADOR. El portero Matías Coloca jugó hoy con el FAS su último partido del torneo y salió derrotado ante el Santa Tecla.El guardameta, que comenzó bastante frío en el partido, pudo haber comprometido temprano al equipo tigrillo tras una mala salida en el primer tiempo ante Gerson Mayén; sin embargo, el ex FAS no pegó a puerta; sino que mandó un centró que terminó por acabar en una jugada sin fruto, cuando Coloca yacía tendido en el césped.Luego acertó en algunas jugadas y evitó jugadas claves que proponían los verdiazules hacia sus redes.No obstante, en la última jugada del partido a favor del local, fue sobrepasado por un bombazo de Willian Canales e inevitablemente derrotado.Coloca dijo a propósito de la anotación, que Canales lo agarró "jugado" y que en esta ocasión, la derrota le dejó "orgulloso" porque el equipo se esforzó a fondo hasta el final.Valoró que si derrotaban al Santa Tecla, el FAS sería campeón del torneo. "Estamos dolidos porque creíamos que si el FAS pasaba esta serie sería campeón, pero bueno no se pudo, la ventaja deportiva nos jugó en contra".Agradeció a la gente que apoyó al equipo y a su familia."Lo único que quiero es agradecerle a la gente porque jugamos con uno más el partido, el apoyo fue incondicional todo el torneo, agradecerle a mi señora que me bancó en las buenas y en las malas y a mi familia que está sufriendo en Argentina".Coloca fue cuestionado sobre el Tecla y no dudó en considerarlo como el equipo que debe ganar el título."No hay mucho que decir, es un equipo que tiene una base cerrada, es el último campeón, se le fue Abreu vino Bueno, nos había tocado la llave más difícil, sabíamos que si lo pasábamos éramos campeones..., felicitaciones, y ojalá que el equipo que me eliminó, yo quiero que sea campeón", completó.