Matías Coloca: “Me quedo en FAS por la revancha”

El argentino Matías Coloca amplió su vínculo con FAS y afirmó que no se irá del equipo hasta conseguir la corona 18 para la institución asociada.

Luego de que los tigrillos quedaran al margen del título del Clausura 2017, tras ser eliminados por Santa Tecla, el guardameta de 31 años manifestó que el anhelo de revancha está latente y reveló que quiere algo que Benji Villalobos tiene.

¿Cómo te sientes tras renovar con FAS?

Tenía muchas ganas de quedarme. En primer lugar, porque tanto el hincha de FAS como la gente de Santa Ana me trató de maravilla. Además de eso, tenía ganas de quedarme por el tema de la revancha. Creo que fuimos el único equipo que, en el reducido, tuvo contra las cuerdas al Santa Tecla. Con la posibilidad de que Cristiam (Álvarez) y Emiliano (Pedrozo) armen el plantel de cero, hay aires nuevos. Creo que terminamos bien el torneo, dejando una muy buena imagen

¿Fue difícil alcanzar empatía con la afición de FAS?

Al principio, obviamente, por ser extranjero y ocupar un puesto que no es tan habitual en este fútbol (portería), había desconfianza. Creo que con el correr de los partidos, y con buenas actuaciones, me fui ganando la confianza y el aprecio de la gente y de mis compañeros.

El rendimiento hizo que la gente me quisiera. Por más que yo sea buena persona, me tomé fotos con la gente y firmé autógrafos. Si las que iban para afuera las metía para adentro, no me hubieran querido ni me hubieran respetado.

¿Cómo vive Matías Coloca las críticas que han surgido en el camino?

Las criticas, cuando son serias, las leo, las respeto y hasta las analizo. Quizá el que lo dice tenga razón. También se critica por criticar. Muchas veces he leído que el único culpable de los goles es el portero, pero leo y paso rápido de página porque no tiene sentido. Uno tiene que ser fuerte de la cabeza como para saber de quién y de dónde vienen las críticas. Si uno cae anímicamente, está frito en este puesto.

¿Qué sensaciones positivas y negativas te has llevado del fútbol salvadoreño?

Positiva, me sorprendió para bien el cariño rápido que me brindó la gente del FAS, hinchada, directiva, compañeros y gente que trabaja en el club; negativa, esto de querer sacar ventaja de pequeñeces. Por ejemplo, ir a jugar a Oriente a las 2:00 de la tarde con un calor que evita que el rendimiento del jugador sea óptimo. Esto lo digo tomando en cuenta que las veces que fuimos a Oriente no perdimos.

Los impases financieros son constantes en el futbol local, ¿cómo asimila esto un jugador extranjero?

De los otros equipos no puedo hablar porque no sé cómo se manejan. De lo que sí puedo hablar es de FAS. La situación no es ideal porque lo ideal es que cada trabajador, al finalizar el mes, tenga su salario. Pero si bien ha existido un atraso, a mí la gente de FAS me ha cumplido con todo lo que me prometió. No puedo mentir. Lo que arreglé el primer día, la gente de FAS me lo cumplió.

¿Los medios argentinos están muy al tanto de lo que haces?

Me han llamado muchos medios de Argentina porque tuve la suerte de haber tenido dos ascensos. En Argentina, el ascenso tiene mucha más repercusión porque hay equipos demasiado grandes para estar en segunda y tercera. Los medios se identifican con mi persona y me han llamado. En Argentina, El Salvador es considerado un destino exótico, algo que no se nombra mucho.

¿Qué opinas de los nuevos refuerzos del FAS?

Vienen a reforzar una plantilla que terminó haciendo un buen papel. Creo que pueden dar el salto de calidad, para aportar con lo que nos terminó faltando. Estoy ansioso por empezar a entrenar, saludar a los nuevos compañeros y tratarlos de tú a tú. En mi van a tener un amigo que les abrirá la puertas para hablar de lo que sea.

¿Cuál es tu objetivo para el plano individual?

En lo individual, me encantaría poder arrebatarle el Guante de Oro a Benji (Villalobos), que es uno de los mejores arqueros a nivel nacional. Quiero lograr el arco menos vencido, así como lo logré en la segunda rueda (del Clausura 2017).