Matías Coloca: “Me quedé por el tema del pago de salarios”

El arquero argentino del FAS, Matías Coloca, se quedó en el país en el periodo vacacional esperando solventar el tema de la deuda del equipo (ya cancelada) y para un proyecto de una escuela de fútbol. Mientras tanto, explora las tierras santanecas, como un turista más.En esta plática con EL GRÁFICO, Coloca comenta sobre las actividades que está y que seguirá realizando antes del arranque de la pretemporada de los tigrillos, prevista para el próximo 1 de julio.Y entre esos planes espera concretar un campamento de alto rendimiento, con arqueros jóvenes de entre 6 y 16 años, en una escuela de fútbol de Santa Tecla.La verdad es que estoy conociendo algunos lugares acá en el país y tengo pensado, de hecho lo voy a hacer de acá hasta fin de vacaciones, seguir conociendo algunos otros lugares del país, como por ejemplo las playas y algunos otros lugares que me quedan acá en Santa Ana, que son pocos ya.La verdad es que nos quedamos acá con mi señora (esposa) porque la idea era ir a conocer los lugares como Ataco, que fui también y es muy lindo. Son viajes que para los salvadoreños pueden ser largos pero para nosotros son cortos, porque estamos acostumbrados en la Argentina a recorrer distancias largas.La verdad es que aprovechamos las vacaciones para conocer porque cuando estamos jugando, hay menos días libres, por la seguidilla de partidos, y para viajar hay que tener ganas, pero en mis días libres prefiero descansar.Cuando voy (a un sitio turístico), llego y quiero hacer todo, ahora es el momento.Los primeros 15 o 20 días fue descanso total, de los dolores, de los golpes y también la cabeza, que es el músculo más importante que tiene el futbolista, pero ahora ya empecé gimnasio, vamos con mi señora al (estadio) Quiteño a correr. Hoy día no se puede regalar ni un gramo, nada, eso es cederle el lugar al que viene atrás, así que siempre trato de trabajar un poquito para mantener la forma.Me quedé porque ahora estoy muy bien. Tenía que esperar el tema de los cobros (salarios atrasados) y esperar hasta la fecha que nos dieron. También tenía que juntarme con Guillermo Morán (presidente del equipo) por el tema de la renovación, porque yo me quería quedar, y ya ahora del 19 al 30 de junio voy a estar en un centro de entrenamiento de porteros, así que por eso me quedé.El FAS nos pagó los dos meses que se nos debía y de ahí solo quedan pendientes los seis días de mayo que se trabajaron, pero eso los primeros días de la pretemporada (que arranca el 1 de julio) nos van a pagar, así que esperaremos a esa fecha.