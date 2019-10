Matías Coloca: "La gente de El Salvador me ha tratado muy bien"

Para Matías Coloca, portero argentino y desde el jueves un salvadoreño por naturalización, el proceso para lograr la votación favorable en la Asamblea Legislativa y así ser considerado un cuscatleco más ha sido toda una odisea.

Felizmente para él y su familia, esa aventura culminó tras casi 12 horas en el parlamento nacional y con 47 respaldos de los diputados que aprobaron su petición de ser salvadoreño.

Sobre sus motivaciones para nacionalizarse, explicó que estaba, en primer lugar, el nacimiento de su hijo Tiziano (ahora de dos meses y medio), pero también el calor humano que le mostraron los salvadoreños desde su llegada en 2017, cuando estaba en FAS. Ahora, en Juayúa, dice que su carrera está en un comienzo.

¿Cómo te tomás finalmente este proceso de nacionalización que culminó la semana anterior en la Asamblea?

Me lo tomo con mucha alegría, con mucha emoción, con un desahogo importante, porque esto lo empecé a tramitar hace 11 meses y medio, cuando mi señora (esposa) se hizo el test de embarazo y le dio positivo. Redacté cartas y con un amigo, que es el presidente de la Federación de Kickboxing y Artes Marciales Mixtas, Carlos Betancourt, empezamos a leer y tratar de cumplir todos los requisitos... Hace ratos estoy con este tema y me siento satisfecho, me lo tomo como un triunfo muy nuestro, como familia y con Carlos.

También muy agradecido con los diputado que votaron a favor y me ayudaron en la Comisión de Cultura, me han abierto las puertas.

Desde las 7:00 de la mañana del jueves estuviste en la Asamblea Legislativa (para la plenaria), ¿cómo resumís ese día?

Fue un día larguísimo. Habíamos jugado de locales en Juayúa un día antes, un partido cansado por el barro, solo cenamos por la noche con mi señora y a las 7:00 del jueves tenía cita para saber si la pieza entraba (a discusión). Me quedé cuando me lo confirmaron, porque era algo mío... Por la tarde fue a buscar a mi señora, porque quería estar conmigo y fue una gran alegría. La resolución se dio favorable a las 5:30 y de adentro nos salió la incertidumbre y el miedo y pasó a una alegría, a algo muy nuestro.

¿Pudiste hablar con Guillermo Stradella, quien también se nacionalizó y fue compañero tuyo en FAS y con quien viniste al mismo tiempo al país?

No hablé con él porque estuve todo el día ahí y después de estar en la Asamblea me fui a la televisión (trabaja en Tigo Sports). Siento una alegría enorme porque sé que lo estaba esperando y hemos vivido muchas cosas juntos en FAS, entiendo que debe estar recontra feliz y le mando un saludo grande.

Como un salvadoreño más, una vez tengas tus papeles y todo oficial, ¿qué se viene en tu horizonte acá en el país?

Voy a esperar a que me den los documentos, pero trato de vivir el día a día, tratar de disfrutar todo lo que viene pasando. Desde que nació mi hijo (Tiziano Coloca) parece que el día tiene seis horas, no tenés tiempo para nada. Lo que quiero es verlo crecer y sano y seguir haciendo las cosas bien dentro de las canchas y plasmar los proyectos que tengo y se me van abriendo, como trabajar en un medio televisivo y en tema de porteros menores.

Sos un portero veterano (34 años), pero con energía. ¿Cuánto de Matías Coloca le queda por seguir viendo al fútbol nacional?

Como está el fútbol hoy, con la tecnología y suplementos, vitaminas y comida que hay ahora, yo considero que el portero a los 32 o 33 años comienza su carrera, está maduro, ya ha pasado por momentos buenos y malos y tuve la suerte de no tener lesiones graves. Hasta que la pelota me diga 'bueno, hasta acá llegamos', yo le daré para adelante.

¿Cómo te has sentido en Juayúa, en donde estás jugando este torneo?

Me siento de maravillas, en cuanto al grupo humano los compañeros son de 10, no me puedo quejar, venían trabajando juntos desde hace un rato, me han recibido bien y los resultados nos han acompañado; se armó para competir el ascenso de tercera a segunda, pero se dio la oportunidad de comprar la categoría... Hoy el equipo es primero de zona, así que ahora empieza de a poco a cambiar el objetivo. El cuerpo técnico es de primera, con Ennio Mendoza, Mario Elías Guevara y Ricardo Membreño como preparador de porteros.

Antes de empezar este proceso de 11 meses y medio, ¿influyó también a tu deseo de nacionalizarte el trato de la gente y lo que conociste del país?

Tal cual. A mí la gente de este país me ha tratado muy bien y por algo los sueños son una potencia del mundo, de la crisis de sacan oportunidades y en momentos bravos que he pasado hubo siempre gente que me atendió la puerta, el teléfono, que me ayudó a mí, a mi señora y a mi hijo y esa gente es la que acepto y tomo de este país. Yo se lo agradezco permanente a esa gente siempre que puedo y sí, un factor importante para mí fue la gente, que me ha tratado de maravilla.