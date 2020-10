Matías Coloca: "Espero que Nico llegue con la pólvora mojada"

El clásico nacional 213 entre Águila y Luis Ángel Firpo se jugará éste domingo por la tarde en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, será el primero que jugará el equipo pampero en casa tras su retorno a la liga mayor donde ha cosechado apenas un punto en sus dos partidos de liga en el Apertura 2020 fuera de Usulután.

"La verdad tanto Firpo como yo esperamos con ansias ese duelo, el primer clásico de oriente que jugaré, no negamos que hay ansiedad, nada de nervios, pero estoy tranquilo pese a que aún no ganamos, siento que venimos de menos a más y el domingo será un partido importante para nosotros", reconoció el jugador bonaerense de 35 años quien suma ya 100 partidos de liga en liga salvadoreña.

Sobre el duelo ante los aguiluchos, Coloca destaca que en Usulután existe mucho ruido para asistir este domingo al estadio, lo demuestra el hecho que la preventa de boletos que la dirigencia colocó a inicio de esta semana se ha agotado.

"Hay mucha expectativa por el juego ante Águila y espero que la afición de Firpo sea un jugador más dentro de la cancha, que con su apoyo y aliento y su presencia en el estadio será determinante para ganar", aseveró el guardameta gaucho quién manifestó además que se vive distinto la previa al clásico de oriente.

"Tuve la suerte de jugar en el país en equipos grandes, en FAS y ahora con Firpo, cada uno tiene su jerarquía, su historia. Jugué el clásico nacional y ahora me estreno en el clásico de oriente, la verdad la responsabilidad es la misma que jugar el clásico nacional", insistió.

Matías Nahuel afirmó que lo que vive Firpo en esta primera fase era predecible ya que la inactividad futbolística por la pandemia ha afectado a todos los equipos, uno menos que otros, pero que toma está fase como la culminación de la fase de preparación.

"Pienso que esta fase es una terminación de la pretemporada ya que se siente el esfuerzo de siete meses en paro por la pandemia. Tenemos la obligación de ganar los tres partidos de local que nos queda en esta primera fase, son tres partidos en fila que hay que aprovechar y los colores de Firpo te exije ganar y trataremos de comenzar este domingo en casa ante Águila."

MUÑOZ, DE CUIDADO

Matías Coloca afirmó que el poderío ofensivo que ha mostrado el Águila contrasta con lo hecho por su equipo quién en dos partidos aún no celebran un gol, mientras que su rival de este domingo contabiliza cuatro, todos convertidos por el panameño-salvadoreño Nicolás Muñoz, de quién ya ha recibido goles.

"Ya he recibido gol de Nicolás Muñoz, la última vez en el Clausura 2018 cuando él estaba en Pasaquina y yo estaba aún en FAS. Jugamos en Pasaquina y él me marcó de penal, pero para mí es uno de los mejores delanteros en el fútbol nacional junto a Wilma Torres, es alguien completo en el área, le tengo un enorme respeto, se lo he dicho personalmente y de verdad deseo que el domingo llegue con la pólvora mojada."

Sobre su rival, Coloca reconoce que "ha arrancado con pie derecho en este torneo, es líder con dos triunfos consecutivos y no hay que cuidarse solamente de Nico (Muñoz), también del juego aéreo, trataremos de tomar muestras precauciones a fin de cortar sus circuitos de juego que es lo que le ha funcionado en la liga, son las principales virtudes de Águila que hay que batallar", confesó.

"A Firpo le falta la conjunción como plantel, recordemos que es un equipo renovado y eso pasa factura, vamos sumando fútbol poco a poco, ya desde el sábado pasado contamos desde un inicio con (Armando) Polo y con (Fredrick) Ogangan y siento que vamos a mejorar, tenemos necesidad de ganar y eso te empuja a trabajar más", afirmó el guardameta sureño quien admite además que del resultado de este domingo en casa depende mucho de lo que Firpo hará en este torneo inusual.

"El juego contra Águila nos marcará para saber dónde estamos parados y a donde llegaremos a futuro para pensar en alcanzar superar las dos primeras fases y comenzar a pensar en llegar más lejos en la liga."