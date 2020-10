Matías Coloca: "El partido debió suspenderse antes del inicio"

Matías Coloca, portero de Luis Ángel Firpo, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre la suspensión del partido contra Águila debido por el incumplimento al protocolo COVID-19 y que a su criterio el juego no debió ser suspendido una vez iniciado el encuentro.

Para el portero argentino, la decisión de suspenderlos debió haberse tomado antes de iniciar el partido y concluyó que al final los perjudicados son los jugadores.

"Yo lo que dije si la gente estaba mal o estaba bien, eso queda a criterio de la gente que organiza el evento, el partido debió suspenderse antes del inicio, una vez iniciado no ganábamos nada suspendiéndolo porque ya estábamos todos ahí, es una cuestión de sentido común", dijo el portero del equipo usuluteco.

"Yo no soy un entendido en el tema para saber si la gente estaba a la distancia que debían estar, lo que yo decía que me parecía sin sentido suspenderlo en el entretiempo, o se suspendía cuando iniciaba o se terminaba el partido y se sancionaba como se tenía que sancionar al equipo local, no me pareció que haya dicho una locura, después cada uno trata de sacar su beneficio propio", comentó.

El árbitro Iván Barton decidió suspenderlo después del primer tiempo y ahora el tema está en manos de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT. Una de las posibilidades es que se juegue el segundo tiempo sin público, según adelanto la primera división, decisión que deb ser confirmada esta tarde.

"Ojalá el partido se pueda reanudar, estaba lindo el partido porque más allá del campo de juego no había juego brusco, un partido bien jugado", agregó.

La mesa más redonda del fútbol nacional también analizó la situación y hubo conclusiones y críticas fuertes.

Para Cristian Villalta en el tema hay conflicto de intereses e instó a ponerse serios.

"Qué poder sobre esta tierra te va a impedir que te pases del boletaje, solo le cabe esa competencia a la Federación Salvadoreña de Fútbol pero cuando el presidente del equipo forma parte del comité ejecutivo de esa institución hay un obvio conflicto de intereses", dijo Villalta.

"Todas estos detalles y en toda esta situación se debió haber reparado antes de permitirle al fútbol jugar con público y la situación sigue, viene hoy un FAS-Metapán. Se violaron disposiciones establecidas por el gobierno en un escenario... ¿Alguien va a tomar cartas en el asunto? Los que organizan un espectáculo público, se pasan los protocolos por donde les da la gana, son ciudadanos distintos...Aquí el INDES ha fallado también, creyó dos veces en que esto podía autorregularse, no se puede", recalcó Villalta.

"No tiene el fútbol, en El Salvador, la capacidad logística para controlar este tema. Puede volver a pasar el otro fin de semana porque el boletaje nadie lo está revisando", dijo Villalta.

A criterio de Cristian Villalta también "en las bases de competencia no está establecido qué procede, si no se hubiera sancionado, todo está en manos de la FESFUT"

Rodrigo Arias recalcó que "ayer en el Sergio Torres Rivera la gente estaba apuñada, eso consta en fotos y en videos, fue un atentado para los asistentes y ojalá no haya contagios. El riesgo al que fueron expuestas ese ciento de personas era innecesario"

También hubo espacio para analizar la salida de Misael Alfaro como técnico del Municipal Limeño después de la derrota de 5-1 ante Jocoro.

"No sé si la salida de Misael se explica de este 5-1, me extrañaría. Creo que hay otro tema que no conocemos, no conocemos la interna de ese equipo", dijo Arias.

"Esa pita ya estaba muy delgadita desde hace ratos, porque aunque el resultado es aparatoso igual tenés que incurrir en gastos al despedir un técnico y la dirigencia decidió cortar por lo sano", dijo Cristian Villalta.

Para Eugenio Calderón en la jornada 3 hubo menos goles en relación al registro de las anteriores fechas.

"Alianza y Marte se embarró, no se vio el mejor fútbol de ninguno de los dos", matizó Rodrigo Arias.