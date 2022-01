Mateo Ahmed, rumbo al fútbol peruano

El delantero Mateo Ahmed no jugará en el FAS para el torneo Clausura 2022. El atacante formará parte del Club Deportivo Los Chankas, de la segunda división de Perú, según lo anunció el club sudamericano en sus cuentas de redes sociales.

"Llega un gran refuerzo a la familia de nuestros guerreros Chankas. Bienvenido Mateo Ahmed. Estamos seguros que lograrás superar nuestras expectativas y la de nuestra hinchada", con estas palabras, el equipo peruano le dio la bienvenida al "Turco".

Para el técnico de FAS, Jorge "el Zarco" Rodríguez, el atacante argentino y la dirigencia del cuadro santaneco no han concluído su relación contractual y por tal motivo no se ha hecho oficial su salida.

"No te podría decir si ya fue finiquitado, todavía no se ha terminado su contrato, pero el detalle es que él ya no continúa en el equipo, pero tiene contrato vigente y mientras él no solucione su situación económica con el equipo prácticamente no se puede hablar nada de eso", dijo en referencia al caso de Ahmed.

En el Apertura 2021, Mateo Ahmed disputó 107 minutos en ocho encuentros con la camiseta del FAS y no marcó ninguna anotación.