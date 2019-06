Más disciplina en Metapán: "Si es de despedir jugadores, lo vamos a hacer"

El primer día de trabajo en las filas de Metapán dejó a la dirigencia y cuerpo técnico hablando ante los jugadores sobre el tema disciplinario. Las dos partes dejaron en claro que fue el tema de conducta el que afectó a los jaguares para ser eliminados en el Clausura 2019, en fase de semifinales ante Águila.

Sin titubeo alguno, ante el grupo de jugadores, el presidente del plantel calero, Rafael Morataya, y el técnico principal, Edwin Portillo, dejaron en claro que habrá sanciones a los jugadores que falten a la disciplina del grupo. Las medidas se aplicarán con el apoyo de un reglamento.

"Hay cosas que las hemos visto acá en el municipio. Le queremos hacer ver al jugador que el andar trasnochando o tomando bebidas embriagantes antes de los partidos son faltas muy graves para la institución. Son detalles que el jugador debe saber y estamos claros en eso. Como se dice, soldado avisado no muere en la guerra", aseguró Portillo.

Por su parte, Morataya fue tajante al asegurar que por factores de conducta en algunos jugadores Metapán vino a menos en puntaje en la segunda vuelta del Clausura.

"No nos explicábamos que en la primera vuelta hicimos 21 puntos y en la segunda solo 12 puntos, pero ya después, la afición, al ver los resultados, es que empieza a hablar, pero ya es tarde. No logramos el objetivo que buscamos. La mayoría de jugadores que salió tuvo que hacerlo por motivos personales. No quiero que eso nos vuelva a pasar factura", aseguró.

"El desgaste que se tiene es grande para que jugadores inescrupulosos anden con el tema de bebidas", agregó el titular de la dirigencia.

Morataya además precisó que no habrá indulto ante violaciones al reglamento disciplinario: "Si es de despedir jugadores, lo vamos a hacer. No importará el momento en que estemos en el torneo. La verdad es que vimos lo que nos pasó factura en el torneo anterior y hoy no vamos a cometer ese error de nuevo".