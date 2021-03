Marzo, mes de azul y blanco

Marzo, sin lugar a duda, será un mes de pura actividad de selecciones nacionales. Primero, tenemos a los dirigidos por Carlos de los Cobos, quienes iniciarán su proceso eliminatorio rumbo a Catar 2022 en esta fase de CONCACAF.

Hay que recordar que la selección nacional tiene que enfrentarse a Granada, Montserrat, Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda en dicha fase de la eliminatoria. Los partidos serán a un solo duelo y el ganador del grupo jugará una serie a ida y vuelta con el líder del grupo F para acceder a la Octagonal.

La selecta comenzará esta fase de grupo recibiendo a Granada el 25 de marzo en el estadio Cuscatlán. Dos días después, tendrá que visitar a Montserrat en sede aún por definir debido a la pandemia del Covid-19. Los otros dos compromisos serán hasta el mes de junio, visitando a Islas Vírgenes el día 5 de dicho mes y recibiendo a Antigua y Barbuda el día 8 en el Monumental.

Cabe mencionar, que el DT mexicano, ha estado realizando microciclos en estas últimas semanas aprovechando el intervalo entre torneo Apertura y Clausura, más el parón por las elecciones nacionales.

En las últimas horas se ha dado a conocer que el jugador legionario, Nelson Bonilla no estará en los compromisos de este mes, debido a una recuperación de una lesión y también por las medidas que se han tomado en Tailandia en referencia a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el atacante nacional ha remarcado que ha sostenido conversaciones con Carlos de los Cobos para poder jugar la fecha FIFA de junio.

Por otra parte, la selección Sub-23, comandada por Hugo Pérez, comenzará su aventura para poder acceder a la cita olímpica el próximo mes de Julio. El preolímpico de CONCACAF se llevará a cabo en Guadalajara desde el 18 hasta el 30 de marzo. El conjunto nacional está ubicado en el Grupo B junto con las selecciones de: Honduras, Canadá y Haití. Hay que recordar que solo se otorgan dos cupos al ente de la región para poder asistir a la cita olímpica.

Hugo Pérez, quien lleva solo dos meses en el cargo, ha estado realizando microciclos y partido de preparación con algunos equipos de la primera división, en dónde dejó un saldo de dos victorias, un empate y dos derrotas. El exjugador de la selección ha hecho énfasis en las últimas semanas, en relación con la preparación del jugador salvadoreño, en donde remarcó que no están acostumbrados a trabajar a doble turno.

Hay que mencionar que tanto el coordinador de selecciones nacionales Diego Henriquez, como el técnico de la preolímpica, Hugo Pérez, han estado iniciando las gestiones para poder tener a ciertos jugadores legionarios en la Sub-23. Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer que está complicado el panorama para que Enrico Hernández asista al preolímpico. En el caso del jugador Hernández, quien milita en el Vitesse de Holanda, el mandamás explicó está difícil que el jugador salvadoreño-holandés asista al Preolímpico debido a otras circunstancias.

En cuanto a Eric Calvillo, el técnico expresó lo siguiente: "Con Eric Calvillo no tendremos problemas porque aún no inicia la MLS, con él solo esperamos lo de FIFA, con Tomás Romero no tenemos ningún problema, él ya está", detalló. En las últimas horas se ha confirmado la noticia de que Joshua Pérez, jugador del Ibiza de la Segunda B de España recibió su pasaporte y podrá jugar con la Sub-23.