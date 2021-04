Marvin Morales: "Este partido fue un sabor amargo"

Once Deportivo y Jocoro igualaron a cero en el cierre de la fecha cuatro de la segunda fase. El equipo de Bruno Martínez no logró decifrar el cerrojo que puso Victor Fuentes y Carlos Romero, quienes paran una racha negativa de derrotas en esta segunda fase.



El equipo de Bruno Martínez sigue líder de grupo aunque el público ahuachapeneco se fue decepcionado con el conjunto local al final del partido.



"Este partido fue un sabor amargo. Teníamos que sacar los tres puntos ante este rival difícil. Sabemos que los rivales de oriente son muy fuertes. Ellos vinieron a hacer su juego y nosotros nos acomodamos al juego de ellos", dijo Morales.



A lo largo del encuentro, Once Deportivo fue el equipo que más propuso en el terreno de juegp, sin embargo los fronterizos se vieron superados a la hora de hallar claridad en las ocasiones.



"Tuvimos las ocasiones y no las supimos aprovechar. Nos faltó un poco de profundidad, nosotros pusimos el fútbol. Dios sabe como nos lleva y toca corregir para el próximo partido", expresó Marvin.



Con este empate, el cuadro ahuachapaneco sigue líder del grupo A y es el único invicto del torneo. Los aurinegros también se mantienen como la mejor defensa del certamen al solo haber encajado cuatro goles en 10 fechas disputadas.



"Esto es fútbol, gracias a dios vamos sumando, vamos líderes. Hay que poner los piés obre la tierra. Le gente se enoja pero así toca, sabemos que esto es fútbol y el domingo tenemos otra revancha", detalló el jugador aurinegro.



Para la siguente jornada, Once Deportivo tendrá que visitar a Alianza en el Cuscatlán en lo que será un duelo por el liderato del grupo, ya que los capitalinos están a dos unidades de los de Ahuachapán.



"Sabemos que es un rival difícil y tenemos que llegar a pararnos bien", comunicó el mediocampista.