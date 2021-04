Marvin Monterroza, tocado del Alianza-FAS

El capitán de Alianza, Marvin Monterroza encendió alarmas en el club luego que desde el primer tiempo se quejó de una molestia muscular.

El mediocampista nacional jugó hasta el minuto 56 tras ser sustituido por una contractura muscular.

Sin embargo, el técnico de Alianza aseguró que lo de Monterroza no es grave y que podría incorporarse sin problemas para el próximo partido en el Sergio Torres Rivera contra Firpo.

"Lo de Marvin Monterroza me parece que no es grave porque sí sentía la molestia como una contractura, pero decidimos sacarlo porque no queremos que se pierda el resto dem torneo", finalizó.