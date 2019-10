Marvin Monterroza: "Ya me acostumbré a la presión en Alianza"

Marvin Monterroza, capitán aliancista, fue decisivo con un golazo al San Carlos, en la ida de cuartos de final de Liga CONCACAF. Fue el 2-0 que ahora le da cierta tranquilidad a los albos para el juego de vuelta, este jueves en el Alejandro Morera Soto.

Pero Monterroza no se confía, sobre todo, porque quedó con esa sensación de que el equipo capitalino pudo haber marcado más goles ante los sancarlistas.

Por otra parte, el volante dijo que ahora vive sus mejores momentos con los albos, pese a que ser capitán genera más presión. Su comodidad llega ahora hasta el grado de querer cerrar su carrera en el equipo paquidermo.



Alianza llegará al juego de vuelta contra San Carlos con dos goles de ventaja. ¿Alcanzará para avanzar a semifinales de Liga CONCACAF?

Es cierto que llevamos esa ventaja, pero no podemos pensar en que ya tenemos el boleto asegurado. Tenemos que ir y tratar de hacer nuestro fútbol, tratar de marcar de visita en Costa Rica. Esta semana nos hemos enfocado de lleno en ese partido, nos jugamos el boleto a semifinales.

¿Por todas esas opciones que generó Alianza en la ida ante San Carlos nos les quedó esa sensación de que pudieron haber marcado más goles?

Claro, tuvimos varias claras. Ganar era importante, sea cual sea la ventaja. También mostrar buen fútbol era importante para nosotros. Un 2-0 es bueno, pero no podemos confiarnos.

¿Qué momento vive ahora Alianza, a su juicio, como líder del Apertura y con buen paso en Liga CONCACAF?

El camerino es de lo mejor, sano, unido. Desde que vine acá no ha habido ningún problema de camerino. Eso ayuda bastante a seguir peleando por lo que se quiere en este equipo. Eso nos va a ayudar a lograr el objetivo que el club se ha trazado. Sabemos que hay que trabajar bastante para el éxito.

En Liga CONCACAF, ¿hasta dónde ha sido clave ganar en casa en la ida en las series anteriores?

Sabemos que jugamos con la afición de nosotros. Tenemos ese respaldo de la gente en casa y esa presión de tratar de no fallarle a nuestra gente. Eso es algo extra para nosotros. Quiérase o no representamos al fútbol salvadoreño y por eso dejamos lo mejor en nuestra cancha.

¿Ya aprendió a convivir con esa presión que conlleva jugar en Alianza?

Desde que llegué al equipo, sabía que iba a ser diferente acá. Es una presión que se vive día a día. Como lo dije una vez, hacerse de un puesto en el equipo es muy difícil, no cualquier jugador llega a Alianza y juega. Estuve en equipos antes en los que la presión no es igual que acá. La verdad es que ya me acostumbré a esto y más con lo de ser capitán, que una presión extra.

¿Ser capitán en Alianza genera más autoexigencia?

Sí, es otro compromiso. Contento de ser capitán, pese a la presión y compromiso. Me siento contento porque soy capitán del mejor equipo del país.

¿Ahora no se ve en otro equipo en el país, que no sea Alianza?

Sí, no me veo en ningún otro equipo. Siempre trataré de dar lo mejor de mí en el equipo. Espero cumplir mi contrato y luego extenderlo, para poder retirarme en Alianza. Sería lindo poder decir que mis mejores años de fútbol los viví en Alianza.

¿Irse a jugar fuera del país no está en su planes?

Ahora estoy enfocado en mi equipo. Sabemos que ahora tenemos esa presión de conseguir el título 14 en la liga local. También estamos bien metidos en la Liga CONCACAF y Copa Premier, que quiérase o no es una copa que tomó prestigio. Ahí estamos peleando semifinales. No quiero pensar en nada ahora, que no sea Alianza.



¿Cree que este buen paso en Alianza también ha sido clave para volver a la selección?

El momento que uno pasa en su equipo es importante para estar en la selección. Antes de venir acá me había convocado el profesor Eduardo Lara (2017) , para la selección. Pero en ese momento no me sentía bien para estar en la selección, yo sabía, por eso le dije al profesor Lara que me iba a retirar. De ahí pasó el tiempo y volví a la selección en las últimas convocatorias. Contento por eso. Los que están ahora en la selección es porque están rindiendo en su equipo.