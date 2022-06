Marvin Monterroza: "Voy a vender humo con las 10 medallas de campeón de primera"

Tras el empate de El Salvador ante Granada en Saint George por 2-2 con un agónico final donde la Azul apenas rescató un punto con gol de Christian Gil, Marvin Monterroza, ex miembro y ex capitán de la selección, realizó una serie de publicaciones en relación a su ausencia del equipo nacional en las últimas competiciones.

En una primera publicación, Monterroza publicó una historia con emojis de humo y risas y posteriormente publicó este mensaje: "Aquí voy a vender humo, con las 10 medallas de campeón en primera".

La serie de publicaciones se dieron minutos después de que El Salvador no pudiese ganar en Granada y así asegurar el pase directamente a Copa Oro. También se realizó en medio de un debate donde se cuestiona su no convocatoria a selección nacional.

En mayo del 2022, Hugo Pérez explicó en Fanáticos Plus los motivos de la no convocatoria de Marvin Monterroza.

"Es una decisión técnica. Alguien decía que me había peleado con él pero yo no me he peleado con nadie. En este momento, por causas técnicas, él no está convocado", dijo Pérez en esa ocasión.

El técnico de la azul y blanco recordó que Monterroza viene de un período de lesión en el que sigue recuperando su ritmo. "Hubo varias semanas que estuvo inactivo. No quiere decir que ya está descartado pero tiene que ponerse a tono".

El volante de los paquidermos no estuvo en la última convocatoria de partidos en el cierre de la octagonal. Su última convocatoria fue ante Canadá a principios de año y desde entonces no ha sido tomado en cuenta por el cuerpo técnico que reitera que no está descartado a futuro con la azul y blanco.

Después Monterroza subió otra historia a su cuenta de Instagram en donde citó una publicación de El Gráfico, en donde menciona que "es algo que ni me interesa", haciendo referencia al resultado de la selección. Luego dice que le provoca risa los comentarios surgidos a raíz de sus posteos.