Marvin Monterroza: "No hemos ganado nada"

Marvin Monterroza ha sido uno de los referentes de la selección en los últimos años pero con el técnico Hugo Pérez se ha consolidado como uno de los líderes dentro del vestuario que ahora busca un cupo en las semifinales, tras una primera fase de buenas conclusiones. El volante se prepara para la etapa más complicada de la Copa Oro.

¿Cómo está el grupo en esta Copa Oro?

Contentos porque estamos clasificados y gracias al trabajo que se ha hecho en todo este tiempo. Ganar los primeros dos juegos fue bueno porque llegamos más tranquilos al duelo contra México. Tenemos confianza en nuestro trabajo.



¿Qué pide el técnico Hugo Pérez y por qué es diferente a lo que realizás en tu equipo?

En mi equipo juego muy distinto. Acá tengo que ser más rápido y de primera, a uno o dos toques. Tengo que hacer siempre lo que el técnico me pide que es lo más importante para aportar al grupo.



¿Cómo les sirve toda la información y el análisis que hace el cuerpo técnico?

Nos ayuda mucho. No solo a conocer a los rivales sino también los errores que se cometen en los partidos porque hay cosas que uno piensa que se hicieron bien pero en el análisis hay que corregir; se nos dice cómo juega el rival y cómo debemos movernos sin balón para generar espacios y también marca. Todo el trabajo es importante porque son herramientas que nos ayudan a movernos mejor en el campo.



¿Qué tanto ha crecido esta selección en los últimos meses?

Hemos crecido mucho. El profe nos ha inculcado una mentalidad diferente. A parte que le gusta que juguemos rápido y que presionemos al rival, no le gusta que nos tiremos atrás y pide que seamos valientes y tengamos la posesión de nuestro lado. La mentalidad es diferente y hay otro ambiente y otro ritmo de juego; no estábamos acostumbrados a esto pero falta por mejorar.



La selección tiene un gran aporte desde el banquillo y se ataca con más fuerza ¿Cómo ves esta característica con la que cuenta el equipo?

Es bueno porque el técnico pide a los que están afuera la concentración para aportar en el campo. El que entra hace las cosas mejor que el que estaba y además se suma que el equipo contrario tiene desgaste; estoy contento por mis compañeros y por los goles que se han conseguido. Se trabaja con intensidad y compromiso.



¿Cómo se manejan las emociones tras un crecimiento del equipo en los últimos meses?

La verdad es que estos partidos no nos han metido presión. Nosotros salimos a disfrutar cada partido y sabemos que se ha mejorado con el técnico pero en cualquier momento puede pasar otra cosa y es normal; así es el fútbol. Por un accidente no se nos puede recriminar y no hemos ganado absolutamente nada, falta mucho trabajo y cosas por mejorar. Hay que dar lo mejor por esta selección.