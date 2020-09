Marvin Monterroza: "No hay ningún problema en que Fito sea el capitán"

Marvin Monterroza brindó declaraciones para el equipo de comunicaciones de Alianza y tocó varios temas del acontecer paquidermo para el cierre del año 2020.

El capitán aliancista admitió lo duro que fue el parón de actividades deportivas a causa de la pandemia y de cómo los entrenamientos virtuales le ayudaron a llegar en buenas condiciones a la pretemporada de la entidad blanca, que se prepara para competir tanto en la liga nacional, como en la Liga CONCACAF.

“Estoy contento de haber regresado a la cancha, a los entrenos, de estar con el equipo, es algo que se extrañaba demasiado, estoy feliz de estar acá. Lógicamente estoy cansado de este parón de casi seis meses, pero me he sentido bien porque en casa estuve trabajando en entrenamientos virtuales y me ha servido bastante para poder llegar este día”, dijo Marvin Monterroza tras el entreno del equipo en las canchas externas del estadio Cuscatlán.

Monterroza resaltó la obligación del equipo para destacar en el torneo local e invitó a "soñar" al plantel a una final en la Liga CONCACAF. El volante albo está consciente de la calidad humana con la que cuenta el plantel para lograr los objetivos trazados durante la presente pretemporada.

“La obligación de nosotros es competir siempre donde nos toca, en la liga local siempre hacer la diferencia y conseguir los objetivos, como el título, obviamente se tiene que pasar muchos obstáculos, pero esperamos hacerlo bien. En CONCACAF esperamos hacer un buen torneo, lo principal es clasificar a la Concachampions y de ahí soñar con una final porque sabemos la calidad que tiene el grupo”, agregó Monterroza.

Además, Monterroza habló sobre lo bien que le viene al club el regreso del delantero Rodolfo Zelaya, quien estuvo un año en el fútbol internacional. Marvin aseguró que dentro de la institución, Fito es muy importante y para él, no hay ningún problema en ceder la capitanía al atacante salvadoreño.

“Estoy contento porque ya está Fito con nosotros, estoy esperando que se recupere de la mejor manera. Para mí, que él regrese y que siga siendo el capitán, esa es una decisión de acá, para mí no hay ningún problema, para mí él es alguien importante en el club, tanto como compañero y amigo”, agregó Monterroza.