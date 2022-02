Marvin Monterroza: "Es un punto importante"

El capitán de Alianza, Marvin Monterroza valoró positivamente el punto obtenido ante el Municipal Limeño tras igualar sin goles en el Ramón Flores Berríos.

El mediocampista aseguró que esperaban un partido así por parte del Municipal Limeño.

"Fue un punto muy importante para nosotros, en una cancha muy difícil, con un rival muy complicado como el Limeño, más que todo por la situación que están pasando, nosotros veníamos hacer nuestro pero igual, sacamos un punto muy importante", dijo Monterroza.

"Sumar de visita siempre es importante, te lo repito ellos están pasando una situación muy complicada e iba ser muy difícil jugar contra ellos porque iban a luchar hasta el final", agregó.

Alianza terminó sufriendo en el último tramo del partido luego que el Municipal Limeño tuviera las mejores opciones de gol. Monterroza admitió que el campeón nacional tiene que elevar su nivel para lo que resta del torneo.

"Tenemos que seguir trabajando, sabemos que nos está costando este arranque de torneo pero la unidad opción que tenemos para salir adelante es seguir en esta línea de trabajo", explicó.

Monterroza concluyó que la ausencia de Franco Arizala y de Rodolfo Zelaya no influyó para que Alianza no ganara en Santa Rosa de Lima.

"No, no pesaron porque en nuestro sistema de juego la idea es que no sólo el delantero meta los goles, nuestro sistema es para que todos lleguemos pero al final contentos porque nos llevamos un punto muy valioso", indicó .