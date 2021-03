Marvin Monterroza: "El tiempo no está para estar amenazando"

Marvin Monterroza rompió el silencio y salió a dar sus valoraciones al respecto de la causa por la cual el Comité Disciplinario de la FESFUT lo castigó con dos partidos de suspensión luego que el informe arbitral del juego entre Jocoro y Alianza dijera que el capitán de los albos "amenazara" al colegiado Raúl Morales.

En el programa radial "Alianza Radio", Monterroza aclaró que en ningún momento amenazó a Raúl Morales. “El árbitro se burló y yo lo único que dije fue que si se iba a burlar lo hiciera en la calle y sin uniforme, no fue como lo pusieron en él acta", aseguró Marvin en el espacio radial.

“El tiempo no está para estar amenazando y eso no lo hice, sólo fue reclamar por la burla que hizo, pero ya sabemos que a ellos no los castigan". añadió.

El líder aliancista dijo que "espera" que lo que se plasmó en el acta sea un error. Aseguró que él como jugador pierde mucho si actuara de esa manera y que por lo tanto desmiente haber amenazado al colegiado.

“Yo gracias a Dios estoy tranquilo, uno no puede como persona llegar a amenazar sabiendo que estamos en el mismo rubro, yo como jugador pierdo con lo que diga en la cancha, yo quiero pensar que sólo fue un error de lo que escuchó”, finalizó.