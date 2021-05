Marvin Monterroza: "El hambre de pelear títulos no se nos ha acabado"

Un partido. Un partido es el obstáculo que separa al Alianza del que sería un tricampeonato histórico, un logro para la institución paquiderma que no tiene precedentes. Sin embargo, en el último peldaño por escalar está nada más ni nada menos que FAS, uno de sus tradicionales rivales, que en su búsqueda desesperada por saciar la sed de copa, pondrá toda su artillería para amargar la fiesta blanca en el Cuscatlán.

De ese último obstáculo habló el capitán de Alianza, Marvin Monterroza, quien de lograr la hazaña, ganaría un tricampeonato por segunda vez en su carrera y de paso, su octavo título nacional.

Marvin Monterroza: "La clave será el mediocampo"

Es una nueva final para Marvin. ¿Qué opinas de la posibilidad de alcanzar un nuevo título en la institución?

Contento de estar en una nueva final, nos preparamos para esto, ya tenemos varios años de estar en la institución de Alianza y creo que esa hambre de estar peleando siempre por los títulos no se nos ha acabado y eso es muy para nosotros porque seguimos siempre tratando que los objetivos que el club se traza siempre torneo a torneo. Ahora solo toca disfrutar esta semana y el domingo a tratar de quedarnos con la 16 que es el objetivo de nosotros y para darle esa alegría a la afición que se lo merece



Y ¿cómo llegas físicamente al partido, sabemos que has venido de poco?

La verdad me siento bien, motivado, físicamente estoy al 100 por ciento, estos dos partidos creo que me ayudaron mucho a volver a mi mejor juego y la verdad es que estoy con ansias para prepararnos de la mejor manera para el partido del domingo.



El domingo es la oportunidad para que Marvin y Narciso Orellana puedan conseguir un segundo triplete. ¿Qué opinas de eso?

La verdad que para nosotros lo más importante es ganar el campeonato con Alianza, podernos quedar con ese título, quedar en la historia y ganar un campeonato con Alianza será lo mejor, anteriormente lo logramos con Metapán, pero ahora estamos con Alianza y para nosotros sería lindo para nosotros ganar ese tricampeonato en Alianza y primero Dios se nos de.



¿Qué opinas de FAS? Es un rival que ha complicado a Alianza durante los últimos partidos.

La verdad que por la rivalidad que hay entre los dos equipos siempre es complicado jugar contra ellos, ellos pueden andar mal durante el torneo, pero la verdad es que siempre se levantan y la verdad que nos estamos enfocando más en nosotros, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que jugar tácticamente, todo eso lo vamos a trabajar esta semana y primero Dios, como lo repito quedarnos con el título.



Hablando de lo táctico, ¿cuáles crees que sean las claves para que Alianza se pueda llevar un triunfo contra FAS?

Nosotros vamos a seguir con la misma idea de juego, vamos a tratar de mantener la posesión de balón, la amplitud que es muy importante, otra cosa muy importante para nosotros será estar muy bien en todas las líneas, aplicado concentrados durante los 90 minutos y si manejamos todo eso creo que tenemos posibilidades de quedarnos con el partido.



Y ¿cuáles crees que sean las mejores virtudes de FAS?

Su buen manejo de balón, tienen muy buenos jugadores en el medio campo, creo que ahí será la clave, el que gane la media cancha será el que gane el partido y bueno, esperamos nosotros estar muy bien aplicados en la media cancha para poder crear oportunidades de gol.