Marvin Monterroza: "El Zarco nos conoce muy bien" 

El mediocampista nacional, Marvin Monterroza, capitán de Alianza, habló sobre cómo llega el equipo para el primer enfrentamiento ante FAS en las semifinales de primera división.

Monterroza apuntó que el plantel está más que motivado para encarar a los tigrillos. También asegura que será clave obtener un resultado positivo en el primer choque que se disputará en el Cuscatlán.

Asimismo habló del conocimiento que tiene el técnico de FAS, Jorge Rodríguez, sobre el plantel luego de dirigir al conjunto paquidermo entre los años 2017 y 2019.

EL ÁNIMO

"Estamos contentos de estar en una semifinal más, estamos muy contentos del trabajo que se ha hecho, esperamos poder hacer las cosas bien, trabajar de la mejor manera, sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo y estamos más que motivados, queremos salir a hacer las cosas bien el día miércoles".

LOCALES

"Sabemos que debemos aprovechar en nuestra casa, son 180 minutos, en donde podemos buscar la victoria".

CIERRE EN EL QUITEÑO

"No hay preocupación en que no se haya podido ganar allá, yo en cuatro años acá solo he jugado dos partidos en el Quiteño y no sé cuántos años han pasado o cuántos partidos se han jugado ahí, creo que como cinco o seis, pero eso no nos preocupa, estamos aquí para hacer nuestro trabajo, hacer lo de nosotros como equipo. No hay nada más motivante que jugar contra FAS".

AUSENCIA DE UN 9

"Con Once Deportivo jugamos sin un centrodelantero, y creo que supimos hacer muy bien las llegadas al área rival. Al final eso no nos preocupa, hemos jugado muchas veces así y hemos podido sacar el partido adelante, no es excusa, todos los que estamos aquí podemos hacer las cosas bien".

TIGANA

"Tigana ha sido futbolista, sabe muy bien como piensa un jugador, sabe manejar un grupo, como darle confianza, hacerle creer, saber, hacer sentir que el jugador todavía tiene la capacidad y puede hacer más de lo tiene".

FAS

"FAS es complicado, difícil, ordenado, sé cómo juega el Zarco, le gusta mantener a los equipos muy ordenados, pero nosotros tenemos que tener ese mismo orden en el partido y vamos a tratar de hacer nuestro trabajo".

EL ZARCO RODRÍGUEZ

"Él nos conoce a todos, sabe cómo jugamos, pero no sabe qué es lo que haremos en la cancha, son cosas que el jugador a la hora de estar jugando toma las decisiones, si es cierto que el Zarco nos conoce, pero en lo táctico y lo que hemos trabajado no, no es que eso sea una gran incidencia".