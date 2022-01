Marvin Márquez acelera su recuperación

Para Marvin Roberto “Choma” Márquez, atacante nacional del Isidro Metapán, los días para retornar al fútbol nacional se acortan y sus ansias de volver a pegarle a una pelota de fútbol se acelera conforme avanza en su proceso de rehabilitación tras sufrir el pasado 31 de julio en el juego oficial de liga ante Atlético Marte en casa la rotura de ligamentos cruzado anterior de su rodilla derecha que lo ha alejado del campo de juego los últimos cinco meses tras ser operado en agosto del 2021.

Márquez se encuentra actualmente en su última fase de recuperación, con los ánimos al tope y con esa ansiedad y temor que genera poder volver pronto a tocar una pelota de fútbol en la cancha pero con esa alerta en su cabeza que deja como secuela la grave lesión que sufrió en su miembro inferior y aceptar alejarse del fútbol al menos por seis meses.

“Vamos recuperándonos poco a poco, esperamos volver pronto, estamos con muchas ansias porque en realidad las ganas están, pero si no se puede por ahora hay que esperar”, aseguró el atacante de 23 años y de origen capitalino quien admitió además que el temor por recaer está latente pero sus deseos de jugar nuevamente es mayor.

“Es difícil volver, hay que ser paciente, las cosas van de a poco, uno siente la mejoría pero hay que recuperarnos bien porque necesito volver a jugar y es difícil siquiera tocar la pelota entre tres o cuatro meses”, destacó el jugador con pasado aliancista donde debutó en octubre del 2015 en liga mayor ante Chalatenango.

Sobre su evolución para superar la grave lesión sufrida en la primera fecha del torneo Apertura 2021, Márquez Joya admite que su edad le permitirá recuperarse más pronto de lo proyectado por los médicos (que proyectaron al menos seis meses fuera) para retornar a las canchas.

“Varios me han dicho que mi juventud me permitirá recuperarme pronto, pero la verdad es que yo quiero jugar ya, regresar lo más pronto posible pero sé que debo esperar, tener paciencia para no recaer, me queda mucho por recorrer, sé que falta poco, aún tengo dolor pero es que no he hecho movimientos bruscos para decir dónde es, es mínimo el dolor, me falta recuperar masa muscular, es difícil, debo meterle mucho al gimnasio para recuperarlo”, acotó.

El ex jugador del Chalatenango y Dragón reconoce que fue difícil aceptar la más grave lesión que ha sufrido en su carrera profesional ya que llegó en el mejor momento de su carrera tras participar en el Preolímpico de la CONCACAF en marzo pasado en Guadalajara, México con la sub 23 de Hugo Pérez y con la convocatoria a la liga mayor a flor de piel, donde sumó 47 minutos con el combinado absoluto en los tres partidos de julio pasado en Copa Oro.

“Fue difícil, nunca me lo imaginé, todo jugador está expuesto a esto, superarla será difícil, el miedo está allí, pero con la fe en Dios vamos a superar esto poco a poco, el profesor Pérez me llamó tras lesionarme y me dijo que al recuperarme podría ser llamado nuevamente a la selección mayor”, aseguró. “El equipo ha sido fundamental, me ha apoyado en todo para seguir mi recuperación y por eso deseo regresar para aportar, más en estos momentos difíciles que está pasando en la liga.”