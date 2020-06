Marvin Márquez: "Se ha hecho un buen equipo, haremos un buen papel" 

Uno de los jugadores que fue habitual en el esquema de Víctor Coreas el pasado campeonato fue Marvin Márquez. Con nueve partidos disputados, este volante contó con la continuidad para marcar diferencias y a las puertas de su segunda temporada con los jaguares ha manifestado que quiere más.

A sus 22 años tiene ya una amplia trayectoria y su buena calidad técnica le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico y directiva para ampliar su vinculación por dos años más. Por ello, su meta es de mantenerse en el equipo titular y reconoce que la próxima temporada será muy complicada.

"Me dieron confianza a pesar de mi corta edad. Me siento bien con lo que está pasando en el equipo pero tenemos que seguir trabajando, entrenar en casa. Es difícil estar en activo en el hogar y ahora será diferente con lo que se viene y debemos tener una buena preparación para hacer las cosas acorde a lo que se han hecho. La confianza que los entrenadores y la dirigencia me dio fue muy bonito porque tuve minutos ", dijo.

Márquez tuvo sus inicios en las menores del Alianza en donde pasó por los procesos hasta llegar a la categoría sub17 y reserva. Tuvo su debut con el equipo mayor de los paquidermos hace dos años y luego pasó al Dragón y Chalatenango. Para el Apertura 2019 firmó por un año con los jaguares y en abril amplió su vinculación.

Reconoce los refuerzos que se han realizado para que el equipo recupere el protagonismo que le caracterizó hace unos años pues no llega a una final desde el 2015 y eso es una piedra en el camino. Ricardinho, Alex Larín, Herbert Sosa, Cristian Gil, entre otros, son los llamados a figurar en un plantel que va por la corona.

"Necesitábamos esas piezas, es muy fundamental para el equipo que está pensando en quedar campeón. Se ha hecho un gran equipo pues se ha invertido en buenos jugadores y sé que vamos hacer un buen papel, tengo la fe y la confianza", reconoció.

El torneo pasado disputó los 11 partidos que duró el certamen y fue clave para el esquema jaguar. A pesar de sus 22 años, Márquez suma 87 partidos en primera división en donde ha aportado diez goles. Por ello no le teme al reto de pelear por estar entre los elegidos tomando en cuenta los refuerzos del plantel.

"Es una competencia sana, vamos a pelear por un puesto, va a ser muy bonito, muy competitivo la verdad y es lo que necesitamos para estar arriba. Se harán buenas cosas y será excepcional porque hay un equipo de gran calidad. Lo que queremos es que todo empiece ya. Quiero más, no sólo en los equipos acá sino en el exterior"

Este volante tuvo su paso en selecciones menores pues desde la sub15 hasta la sub20 vistió la casaca azul y blanco aunque su proceso se cortó para la Preolímpica pues no ha sido tomado en cuenta para el seleccionador Rodolfo Góchez.