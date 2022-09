Marvin Márquez: "Es una oportunidad inesperada"

Marvin Marquez, de FAS, durante el entrenamiento del equipo en las instalaciones de Canchas Golazo de Santa Ana el 13 de septiembre de 2022. Foto: Julio Umaña, El Gráfico

El delantero salvadoreño, Marvin Márquez, llegó a su primer entrenamiento con FAS tras ser anunciado como último refuerzo el pasado lunes en el comienzo de la semana previa al arranque oficial del torneo Apertura 2022.

El "Choma" Márquez se mostró muy contento por incorporarse nuevamente a un equipo de la primera división. El ariete salvadoreño con pasado en Alianza, Dragón, Chalatenango y Metapán, proviene del San Salvador FC de la Liga Nacional de Fútbol.

ENTREVISTA:

"Estoy contento, la verdad que es una oportunidad inesperada, contento y aprovechar los momentos que hoy se están viviendo. Había recaído en una lesión y llegué al punto que me quedé con el San Salvador FC, pero se me da esta oportunidad grande y hay que aprovecharla al máximo", dijo el delantero nacional.

Márquez explicó que su llegada a FAS se originó por el mismo interés del técnico principal del equipo, Octavio Zambrano. "Me contactó el profesor Octavio Zambrano, me dijo que me incorporara el lunes a los entrenamientos y me dejó asombrado, en el momento recapacité y dije que esta oportunidad es la que se me tenía que dar y gracias a Dios volví a la liga mayor", agregó.

Con 14 goles en 119 partidos, "Choma" espera ganarse un puesto en el equipo que peleará por su título número 19. "Venimos a luchar, venimos a trabajar, y con ese poco de ritmo que traigo esperamos aprovechar el sábado".

Volver a la primera división es volver a estar en el radar de la selección nacional de El Salvador. Incluso, el técnico del representativo nacional, Hugo Pérez, felicitó a Márquez por firmar con el conjunto santaneco.

"Lo vi, nunca esperé que él me felicitara y como él dice, hay que trabajar y ganarse un puesto en el equipo. Estoy agradecido con él y espero no defraudarlo".