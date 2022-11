Marvin Márquez: "Creí que no volvería...aquí estoy celebrando un título"

Marvin Márquez fue el último fichaje de FAS para el Apertura 2022. Llegó unos días antes de iniciar el torneo proveniente del San Salvador de la Liga Nacional de Fútbol. Su pasado en Metapán fue gris. La lesiones lo apartaron por mucho tiempo de las canchas pero la incorporación al conjunto tigrillo se planteaba como una gran oportunidad de volver a lo grande al máximo circuito del fútbol.

"Después de que estaba en una liga que el INDES creó, agradecidos con ellos también, creeme que que fueron parte de dé, me vengo a FAS y obtener un título, un título que he buscado durante mucho tiempo y alegre la verdad", dijo Márquez eufórico.

"Choma", como también es conocido, admitió que Llegó a pensar que no volvería a su nivel después de sufrir una grave lesión de rotura de ligamento cruzado.

"Una lesión que no me lo esperaba, decía en mi mente que no volvería, pero mirá cómo es de grande Dios y aquí me tiene celebrando un título", agregó el delantero nacional que anotó cuatro goles para FAS en el Apertura 2022.

"Luchar en mí siempre está, creeme que siempre voy a luchar en donde sea, en cualquier equipo, la lesión fue mucho pero me levanté y gracias a Dios somos campeones".

Márquez recalcó lo vivo por el equipo durante el torneo. Aseguró que aceptaron las críticas para mejorar y se dieron cuenta que tenían madera para ser campeón.

"Fue complicado, veníamos perdiendo, muchos nos criticaron, no sabíamos de lo que eramos capaces, nos dimos cuenta y supimos que seriamos campeones", concluyó.